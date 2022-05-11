Когда будут следующие длинные выходные в 2022 году и сколько дней мы будем отдыхать?

Рассказываем, сколько придётся ждать, если майских праздников вам не хватило

11 мая 2022, 15:15, Александр Соколов

Длинные майские праздники, к сожалению, пролетели быстро. Надеемся, вы успели отметить два торжества, поесть шашлыков, погулять и, конечно же, хорошенько отдохнуть. Теперь же начинаются привычные рабочие будни.

Ну а тем, кто не успел хорошенько расслабиться на майских, придётся ждать следующих длинных выходных. Рассказываем, когда они будут и сколько дней отдыха нам предоставят.

  1. Когда следующие длинные выходные в 2022 году?

    Ровно через месяц. Следующие длинные выходные, согласно производственному календарю на 2022 год, ждут россиян в июне. Отдыхать мы будем по случаю Дня России, который отмечают 12 июня.

  2. Сколько дней мы будем отдыхать по случаю Дня России?

    Три. День России в 2022 году выпадает на воскресенье. Поэтому выходной день в производственном календаре перенесли на понедельник, 13 июня.

    Соответственно, отдыхать мы будем 11, 12 и 13 июня.

    Рабочая неделя, следующая за праздником, будет сокращённой и продлится четыре дня.

  3. И это всё? А потом когда будут длинные выходные?

    После этого длинных выходных россиянам придётся ждать аж до ноября. Тогда мы будем отдыхать по случаю празднования Дня народного единства. Выходных будет тоже три — 4, 5 и 6 ноября.

  4. Будут ли длинные выходные в 2022 году после Дня народного единства?

    Нет. Праздничные дни в ноябре станут последними длинными выходными в 2022 году. После этого официально отдыхать мы будем лишь на Новый год.

  5. Что мне делать, если хочется отдохнуть побольше?

    Ответ очевиден. Если официальных выходных вам недостаточно, возьмите отпуск.

Сколько дней мы будем отдыхать на майские праздники в 2022 году?

Сколько дней мы будем отдыхать на майские праздники в 2022 году?

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