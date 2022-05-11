Когда будут следующие длинные выходные в 2022 году и сколько дней мы будем отдыхать?
Рассказываем, сколько придётся ждать, если майских праздников вам не хватило
Длинные майские праздники, к сожалению, пролетели быстро. Надеемся, вы успели отметить два торжества, поесть шашлыков, погулять и, конечно же, хорошенько отдохнуть. Теперь же начинаются привычные рабочие будни.
Ну а тем, кто не успел хорошенько расслабиться на майских, придётся ждать следующих длинных выходных. Рассказываем, когда они будут и сколько дней отдыха нам предоставят.
Когда следующие длинные выходные в 2022 году?
Ровно через месяц. Следующие длинные выходные, согласно производственному календарю на 2022 год, ждут россиян в июне. Отдыхать мы будем по случаю Дня России, который отмечают 12 июня.
Сколько дней мы будем отдыхать по случаю Дня России?
Три. День России в 2022 году выпадает на воскресенье. Поэтому выходной день в производственном календаре перенесли на понедельник, 13 июня.
Соответственно, отдыхать мы будем 11, 12 и 13 июня.
Рабочая неделя, следующая за праздником, будет сокращённой и продлится четыре дня.
И это всё? А потом когда будут длинные выходные?
После этого длинных выходных россиянам придётся ждать аж до ноября. Тогда мы будем отдыхать по случаю празднования Дня народного единства. Выходных будет тоже три — 4, 5 и 6 ноября.
Будут ли длинные выходные в 2022 году после Дня народного единства?
Нет. Праздничные дни в ноябре станут последними длинными выходными в 2022 году. После этого официально отдыхать мы будем лишь на Новый год.
Что мне делать, если хочется отдохнуть побольше?
Ответ очевиден. Если официальных выходных вам недостаточно, возьмите отпуск.