Когда и во сколько в Бийске прогремит праздничный салют в честь ВДВ?

Сегодня, 2 августа, в Бийске, как и по всей стране, проходят памятные мероприятия, приуроченные ко Дню Воздушно-десантных войск. Но отмечать этот праздник с размахом здесь будут в ближайшую субботу, 6 августа, сообщил amic.ru председатель Союза ветеранов ВДВ Бийска Евгений Татарников.

«В 20:00 на Петровском бульваре состоится патриотический концерт. А завершится он пятиминутным праздничным салютом, который начнётся в 22:00. Мы приглашаем на этот праздник всех жителей и гостей города», — сказал Татарников.

Мероприятие пройдёт при поддержке городской администрации. Деньги на салют собирали Союз десантников города Бийска и Бийская городская общественная организация участников военных конфликтов. Точную сумму, которую заплатили за организацию фейерверка, Евгений Татарников назвать отказался, однако обещал, что по красочности он не уступит салюту на День города.

Напомним, что в Барнауле сегодня в честь Дня ВДВ тоже прошли праздничные мероприятия. С полной программой можно ознакомиться в нашем материале.