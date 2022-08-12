Когда Медовый Спас в 2022 году, какие у него традиции и почему его считают маковым

Медовый Спас — первый из трёх летних Спасов, которые имеют большое значение для христиан. После этого праздника пчеловоды начинали собирать мёд и освящали его в церкви. Считалось, что такой мёд особенно полезен для здоровья. Когда будет Медовый Спас в 2022 году, почему его называют Маковым и какие традиции нужно соблюдать в этот день, чтобы изменить жизнь к лучшему, — читайте в материале amic.ru.

Когда отмечают Медовый Спас в 2022 году?



В 2022 году отмечать Медовый Спас будем 14 августа, в воскресенье. Дата этого праздника фиксированная и не меняется. А также совпадает с началом Успенского поста — самым коротким, но очень строгим.

Почему праздник называется Медовый Спас?



Медовый Спас — это народное название праздника. По одной из версий, слово «спас» произошло от слова «запасаться» (в данном случае мёдом), а по другой — праздник так нарекли в честь Иисуса Христа, то есть Спасителя.



В церковном календаре этот день и вовсе значится как Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня. Его установили ещё в IX веке в Константинополе. Тогда ежегодно 14 августа (по старому стилю 1 августа) часть креста, на котором по преданию был распят Иисус Христос, приносили в храм Святой Софии. Люди прикладывались к святыне, пили освящённую воду и таким образом исцелялись от болезней.



Также в православном календаре в этот день начинается Успенский пост, совершается празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, вспоминают святых мучеников Маккавейских из Ветхого Завета. По-другому этот день в народе называют Мокрым Спасом, Спасом на воде, Маковеем (причём последнее связано как с мучениками, так и маком, который вызревает к этому периоду).

А при чём здесь мёд?



Медовым первый Спас называют потому, что к этому времени соты в ульях были уже наполнены, и пасечники приступали к его сбору. По традиции утром пчеловоды выбирали самый богатый улей, «выламывали» из него соты и несли их в церковь, чтобы священник благословил новый урожай. Часть освящённого мёда отдавали священникам. Кроме того, мёдом делились с нищими, которые в этот день поздравляли пчеловодов, и с детьми — они, зная о традиции, прибегали на пасеки. «На первый Спас и нищий медку попробует!» — говорили в народе.

Как отмечали Медовый Спас?



В этот день отменяли работы в поле и дома, старались весь день провести с близкими. Например, было принято всей семьей ходить купаться в ближайший водоём. Славяне верили, что если в этот день окунуться в воду, то можно избавиться от грехов и болезней. Потому этот Спас ещё называли Мокрым. А вот после этого дня старались больше не купаться. Также 14 августа было принято святить новые колодцы и очищать старые.



Так как Медовый Спас совпадает с началом Успенского поста, то мясо, жирную еду и алкоголь употреблять было нельзя. Пекли в этот день постное печенье — шулики, которое сверху поливали мёдом, а также делали разную выпечку с маком. Кстати, трапезу в Медовый Спас начинали с ложки мёда. А перед этим загадывали желание, которое, как считали на Руси, обязательно должно сбыться. Но шумные празднества и гулянья в этот день устраивать запрещалось. Ведь пост — это момент единения с Богом, поэтому веселье в это время не приветствовалось.