Когда мы празднуем Крещение в 2019 году и что нельзя делать в этот день
Рассказываем, когда и как нужно окунаться в прорубь, а также о традициях этого праздника
Крещение — это православный праздник, который у многих ассоциируется с окунанием в прорубь. Рассказываем вам, когда Крещение в 2019 году и что принято делать в этот праздник.
Крещение 19 января начало праздноваться после того, как Иисус Христос совершил обряд омовения в реке Иордан. Ему было 30 лет. В этой реке всех людей крестил Иоанн Креститель, при этом призывая всех к покаянию. Согласно истории, во время крещения к Иисусу снизошел Святой Дух в лике голубя и одновременно с этим голос с небес провозгласил о том, что Иисус — Божий сын.
После Крещения Иисус отправился в пустыню, где 40 дней в уединении молился и готовился к миссии, с которой он пришел на землю. За эти дни он ничего не ел и подвергался искушениям дьявола. К слову, именно к этому 40-дневному походу Иисуса и восходит Великий пост, который длится 48 дней.
Во время главной традиции этого праздника — погружения в прорубь — необходимо три раза перекреститься со словами "Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа".
Но существуют и другие правила, которые следует соблюдать в этот день.
- Перед окунанием нельзя пить спиртное. Во-первых, это противоречит религиозному обряду, а во-вторых, это опасно для здоровья.
- Нельзя ругаться и думать о плохом. Святая вода может потерять свои свойства, если, набирая ее, вы с кем-то ругаетесь или думаете о плохом.
- В народе есть поверье, что на Крещение нельзя стирать, так как можно осквернить воду.
- Нельзя заниматься уборкой, вязать, шить.
- Ребенок, окрещенный в Крещение, станет очень счастливым человеком.
- Если на Крещение метель, то и в конце апреля жди метели.
- Холодная и ясная погода — к засушливому лету; снежная и пасмурная — к хорошему урожаю.
- Пасмурное небо, большой иней и идущий снег предвещают плодородный год.
- Ясный день — к неурожаю.
- Полный месяц — к полноводию весной.
- Если день солнечный и теплый, то хорошая погода продлится ещё несколько недель.
- Если идет дождь, то будет дождливо до конца месяца.
- Если снег к забору привалил, лето плохое будет. Если же есть промежуток, то урожайное.
- Собаки много лают — будет вдоволь дичи.