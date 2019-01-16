Когда мы празднуем Крещение в 2019 году и что нельзя делать в этот день

Рассказываем, когда и как нужно окунаться в прорубь, а также о традициях этого праздника

16 января 2019, 10:11, Олеся Пастухова

Крещение — это православный праздник, который у многих ассоциируется с окунанием в прорубь. Рассказываем вам, когда Крещение в 2019 году и что принято делать в этот праздник.

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Когда Крещение в 2019 году?
Дата празднования Крещения Господня неизменна. Крещение всегда отмечают 19 января.
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Какова история праздника Крещение?

Крещение 19 января начало праздноваться после того, как Иисус Христос совершил обряд омовения в реке Иордан. Ему было 30 лет. В этой реке всех людей крестил Иоанн Креститель, при этом призывая всех к покаянию. Согласно истории, во время крещения к Иисусу снизошел Святой Дух в лике голубя и одновременно с этим голос с небес провозгласил о том, что Иисус — Божий сын.

После Крещения Иисус отправился в пустыню, где 40 дней в уединении молился и готовился к миссии, с которой он пришел на землю. За эти дни он ничего не ел и подвергался искушениям дьявола. К слову, именно к этому 40-дневному походу Иисуса и восходит Великий пост, который длится 48 дней.

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Когда на Крещение нужно окунаться в прорубь?
Несмотря на крепкие крещенские морозы 19 января, находится множество людей, которые желают окунуться в прорубь. Перед прорубью выстраиваются длинные очереди. Но стоит учитывать, что желающие окунуться в прорубь должны делать это не сразу после наступления 19 января, а только после освящения воды в купели. Иначе человек окунается в обычную воду. Чаще всего купели освящают после ночного праздничного богослужения. В некоторых храмах литургия совершается уже утром. С наступлением 20 января купание в купелях прекращается.
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Что нельзя делать на Крещение?

Во время главной традиции этого праздника — погружения в прорубь — необходимо три раза перекреститься со словами "Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа".

Но существуют и другие правила, которые следует соблюдать в этот день.

  • Перед окунанием нельзя пить спиртное. Во-первых, это противоречит религиозному обряду, а во-вторых, это опасно для здоровья.
  • Нельзя ругаться и думать о плохом. Святая вода может потерять свои свойства, если, набирая ее, вы с кем-то ругаетесь или думаете о плохом.
  • В народе есть поверье, что на Крещение нельзя стирать, так как можно осквернить воду.
  • Нельзя заниматься уборкой, вязать, шить.
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Приметы на Крещение
  • Ребенок, окрещенный в Крещение, станет очень счастливым человеком.
  • Если на Крещение метель, то и в конце апреля жди метели.
  • Холодная и ясная погода — к засушливому лету; снежная и пасмурная — к хорошему урожаю.
  • Пасмурное небо, большой иней и идущий снег предвещают плодородный год.
  • Ясный день — к неурожаю.
  • Полный месяц — к полноводию весной.
  • Если день солнечный и теплый, то хорошая погода продлится ещё несколько недель.
  • Если идет дождь, то будет дождливо до конца месяца.
  • Если снег к забору привалил, лето плохое будет. Если же есть промежуток, то урожайное.
  • Собаки много лают — будет вдоволь дичи.
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