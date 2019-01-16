Когда мы празднуем Крещение в 2019 году и что нельзя делать в этот день

Какова история праздника Крещение?

Крещение 19 января начало праздноваться после того, как Иисус Христос совершил обряд омовения в реке Иордан. Ему было 30 лет. В этой реке всех людей крестил Иоанн Креститель, при этом призывая всех к покаянию. Согласно истории, во время крещения к Иисусу снизошел Святой Дух в лике голубя и одновременно с этим голос с небес провозгласил о том, что Иисус — Божий сын.

После Крещения Иисус отправился в пустыню, где 40 дней в уединении молился и готовился к миссии, с которой он пришел на землю. За эти дни он ничего не ел и подвергался искушениям дьявола. К слову, именно к этому 40-дневному походу Иисуса и восходит Великий пост, который длится 48 дней.