Когда мы выходим на работу после январских каникул?

Это сколько дней мы всего отдыхаем?

Всего россияне отдыхают девять дней. Дело в том, что 31 декабря в 2016 году выпадает на субботу. А значит, что в этот день мы будем отдыхать. Отдых в канун Нового года отменяется у тех, у кого шестидневная рабочая неделя, а также кто в этот день дежурит. Работать будут магазины, салоны красоты, таксисты и многие другие.