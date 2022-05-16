Когда начнутся летние каникулы у барнаульских школьников
В этом году школьники Барнаула уходят на летние каникулы в разные сроки
Каждая школа вправе самостоятельно определять дату окончания учебного года. И зависит она от того, успели ли педагоги в полном объёме реализовать образовательную программу, сообщил председатель комитета по образованию Андрей Муль на аппаратном совещании в администрации города.
При этом он отметил, что комитет по образованию «в целях сохранения единого образовательного пространства» и «с учётом коронавирусных ограничений» предложил школам отправить детей на каникулы организованно.
Когда комитет предложил отправить детей на каникулы?
Если школы прислушаются к рекомендациям комитета, то:
первые классы идут на каникулы 25 мая;
у школьников с 2 по 8 класс и у десятиклассников каникулы начнутся 31 мая;
девятиклассники закончат учебный год 18 мая, в этот же день для них пройдут торжественные линейки, посвящённые последнему звонку";
одиннадцатиклассники последний школьный звонок услышат 25 мая.
«Впервые разница в датах окончания учебного года выпускниками 9-х и 11-х классов обусловлена началом государственной итоговой аттестацией в девятых классах с 19.05.2022», — пояснил Андрей Муль.
А сколько всего школьников в Барнауле?
В 2021/2022 учебном году в Барнауле работает 87 школ, в которых занимаются 86 366 учеников. В начальной школе (1-4 классы) учится 38 191 ребёнок; основное общее образование (5-9 классы) получают 40 256 человек; в 10-11 классах — 7919 школьников.
А когда выпускникам школ отдадут аттестаты?
После того, как пройдёт государственная итоговая аттестация. При этом торжественное вручение аттестатов выпускникам 11-х классов состоится 24 июня. А выпускникам 9-х классов — по графику школы.
Когда пройдут ОГЭ для 9-х классов?
С 19 мая по 9 июля. В этом году государственную итоговую аттестацию (ГИА) будут сдавать 7070 девятиклассников. Проходить экзамены будут в 32 пунктах на базе школ.
Всего им предстоит сдать два обязательных экзамена (русский язык и математика) и два предмета по выбору.
Когда пройдут ЕГЭ для 11-х классов?
С 26 мая по 2 июля организован основной период ЕГЭ. Его сдавать будут 3787 выпускников 11-х классов. Экзамен пройдёт в 19 пунктах на базе школ.
В комитете по образованию подчеркнули, что все пункты проведения экзаменов обеспечены кадрами, техникой, лабораторным оборудованием, стационарными и (или) переносными металлоискателями. На экзаменах будут присутствовать общественные наблюдатели, а в аудиториях организуют видеонаблюдение.
Кроме того, все пункты 100% обеспечены бесконтактными термометрами, рециркуляторами для профилактики борьбы с коронавирусной инфекцией.