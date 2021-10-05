Год кролика

Когда начнутся осенние каникулы у российских школьников и сколько они продлятся?

Некоторые регионы уже приняли решение о продлении каникул

5 октября 2021, 07:22, Ирина Киселева

Первый учебный месяц у школьников уже пролетел, и родители всё чаще задаются вопросом: когда же начнутся осенние каникулы? На этот выстраданный вопрос отвечаем в День учителя – уж они-то заслужили их ничуть не меньше мам и пап учеников. А также рассказываем, продлят ли каникулы в ноябре из-за роста заболеваемости коронавирусом и ОРВИ.

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Когда уже начнутся осенние каникулы в российских школах?
Когда у школьников будут каникулы в 2021-2022 учебном году?

Когда у школьников будут каникулы в 2021-2022 учебном году?

Потерпите ещё немножко: осталось меньше месяца. Согласно рекомендации Минпросвещения, школьники, обучающиеся на "пятидневке", уйдут на отдых с 30 октября. Для детей, которые учатся в школе и по субботам, каникулы стартуют с 31 октября. Впрочем, в некоторых школах каникулы могут чуть начаться раньше или позже: каждое учебное заведение имеет право самостоятельно устанавливать даты каникул, но отклоняясь от рекомендаций министерства не больше, чем на две недели.
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Сколько продлятся осенние каникулы?
Официально окончание каникул запланировано на 7 ноября. То есть 8 ноября большинство школьников уже вновь сядут за парты. Но учитывая эпидемиологическую обстановку, есть вероятность, что каникулы могут продлить. По крайней мере, об этом уже заявили главы некоторых российских регионов. 
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И в каких регионах уже решили продлить осенние каникулы?
В Алтайском крае 10 школ и 150 классов закрыли на карантин

В Алтайском крае 10 школ и 150 классов закрыли на карантин

Власти Новгородской области приняли решение об увеличении длительности осенних каникул. Причина – рост заболеваемости COVID-19. Здесь дети уйдут на отдых уже с 25 октября, а продлятся каникулы до 7 ноября включительно.

В Ставропольском крае губернатор Владимир Владимиров также заявил о продлении каникул. Если эпидемиологическая обстановка в этом регионе не улучшится, то там каникулы начнутся с 23 октября.

Не исключено, что к середине октября о таком решении заявят и другие регионы.

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А в Алтайском крае каникулы продлят?
На данный момент такого заявления власти Алтайского края не делали. Но 4 октября глава регионального Минздрава Дмитрий Попов объявил о резком подъёме заболеваемости в Алтайском крае и возможном начале четвёртой волны коронавируса.
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А школьники болеют в Алтайском крае?

Конечно. Заболеваемость начала расти вскоре после начала нового учебного года: у детей резко увеличилось число социальных контактов. Из-за ОРВИ в Алтайском крае закрывали на карантин 10 школ (полностью) и 323 класса. Из-за коронавирусной инфекции прерывалась деятельность в очном формате трёх школ и ещё 213 классов, сообщила во время пресс-конференции 4 октября замглавы регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

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