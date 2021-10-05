Когда начнутся осенние каникулы у российских школьников и сколько они продлятся?
Некоторые регионы уже приняли решение о продлении каникул
Первый учебный месяц у школьников уже пролетел, и родители всё чаще задаются вопросом: когда же начнутся осенние каникулы? На этот выстраданный вопрос отвечаем в День учителя – уж они-то заслужили их ничуть не меньше мам и пап учеников. А также рассказываем, продлят ли каникулы в ноябре из-за роста заболеваемости коронавирусом и ОРВИ.
Власти Новгородской области приняли решение об увеличении длительности осенних каникул. Причина – рост заболеваемости COVID-19. Здесь дети уйдут на отдых уже с 25 октября, а продлятся каникулы до 7 ноября включительно.
В Ставропольском крае губернатор Владимир Владимиров также заявил о продлении каникул. Если эпидемиологическая обстановка в этом регионе не улучшится, то там каникулы начнутся с 23 октября.
Не исключено, что к середине октября о таком решении заявят и другие регионы.
Конечно. Заболеваемость начала расти вскоре после начала нового учебного года: у детей резко увеличилось число социальных контактов. Из-за ОРВИ в Алтайском крае закрывали на карантин 10 школ (полностью) и 323 класса. Из-за коронавирусной инфекции прерывалась деятельность в очном формате трёх школ и ещё 213 классов, сообщила во время пресс-конференции 4 октября замглавы регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.