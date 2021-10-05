Когда начнутся осенние каникулы у российских школьников и сколько они продлятся?

И в каких регионах уже решили продлить осенние каникулы?

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Власти Новгородской области приняли решение об увеличении длительности осенних каникул. Причина – рост заболеваемости COVID-19. Здесь дети уйдут на отдых уже с 25 октября, а продлятся каникулы до 7 ноября включительно.



В Ставропольском крае губернатор Владимир Владимиров также заявил о продлении каникул. Если эпидемиологическая обстановка в этом регионе не улучшится, то там каникулы начнутся с 23 октября.

Не исключено, что к середине октября о таком решении заявят и другие регионы.