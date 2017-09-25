Когда нужно ставить прививку от гриппа и кто это может сделать бесплатно?

Когда нужно ставить прививку от гриппа?

В настоящее время в России идет кампания по бесплатной иммунизации. Она проводится в государственных поликлиниках до 31 октября.

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Прочее Когда в Алтайском крае ожидается эпидемия гриппа и ОРВИ?

Платно вы можете сделать прививку и в более поздние сроки. Согласно рекомендации ВОЗ, привиться можно и в период подъема заболеваемости.

Но, как пояснил Amic.ru главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Алтайского края Валерий Шевченко, в этом случае прививка может быть не такой эффективной.

"Дело в том, что организму требуется время, чтобы сформировать иммунитет, на это нужно в среднем 2-3 недели. А эпидемия может начаться, например, не в начале января, как мы ожидаем, а в декабре", - пояснил Валерий Шевченко.