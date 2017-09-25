Когда нужно ставить прививку от гриппа и кто это может сделать бесплатно?
Вакцинация от гриппа: зачем, кому и когда нужно делать прививку
Подъем заболеваемости гриппом в Алтайском крае ожидают ориентировочно в январе 2018 года, сразу после новогодних праздников. Но для того, чтобы подготовиться к нему, в организме человека должен успеть сформироваться иммунитет. Когда нужно ставить прививки от гриппа, кто может сделать это бесплатно и сколько стоят вакцины - об этом в рубрике "Вопрос-ответ".
В настоящее время в России идет кампания по бесплатной иммунизации. Она проводится в государственных поликлиниках до 31 октября.
Платно вы можете сделать прививку и в более поздние сроки. Согласно рекомендации ВОЗ, привиться можно и в период подъема заболеваемости.
Но, как пояснил Amic.ru главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Алтайского края Валерий Шевченко, в этом случае прививка может быть не такой эффективной.
"Дело в том, что организму требуется время, чтобы сформировать иммунитет, на это нужно в среднем 2-3 недели. А эпидемия может начаться, например, не в начале января, как мы ожидаем, а в декабре", - пояснил Валерий Шевченко.
На бесплатную иммунизацию могут рассчитывать граждане, входящие в национальный календарь профилактических прививок. Речь идет о:
- детях с 6 месяцев;
- школьниках, учащихся техникумов и училищ, студентах вузов;
- работниках образовательных, медицинских, транспортных и коммунальных учреждений;
- беременных (2-й и 3-й триместр);
- пенсионерах;
- солдатах-срочниках;
- людях с хроническими заболеваниями.
В поликлиниках Алтайского края есть вакцины "Совигрипп", включающие в себя все три штамма, которые прогнозируют этой зимой (гонконгский H3N2, грипп В — Брисбен, мичиган H1N1). Отметим, что вакцина делится на детскую (без консервантов, более очищенная) и взрослую. Для того, чтобы поставить прививку, при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.
Вы можете сделать прививку за свой счет. Например, в Аско-мед стоимость вакцины "Инфлювак" бельгийского производства составляет 580 рублей, так же как и в прошлом году. Отечественный "Гриппол Плюс" обойдется в 530 рублей (цена тоже не изменилась).
Также есть поликлиники, в которых можно поставить прививку платно. Но этот вопрос нужно уточнять в регистратуре.
Прививку против гриппа делают только после осмотра врача. Это касается как бесплатных поликлиник, так и платных центров. Если у человека острое состояние или обострение хронического заболевания, то ему предложат дождаться улучшения и только потом пройти вакцинацию. Поэтому, если у вас першит в горле, ощущается слабость, заложен нос, идти ставить прививку в таком состоянии не рекомендуется.
После прививки стоит поберечься. Несколько дней не рекомендуется принимать горячую ванну, посещать торговые центры, кафе и другие общественные места.
Именно вакцина "Совигрипп" противопоказана:
- аллергикам, не переносящим белок куриного яйца или другие компоненты в составе вакцины;
- пациентам, у которых фиксировались осложнения при предыдущем введении вакцины (судороги, температура выше 40 °C, потеря сознания)
- людям, болеющим респираторными заболеваниями или другими болезнями, протекающими с подъемом температуры);
- у пациента имеется хроническая болезнь в острой фазе.