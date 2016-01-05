Когда первый рабочий день в 2016 году?

Первый рабочий день в наступающем 2016 году у жителей России начнется 11 января. Начало трудовых будней выпадает на понедельник. Новогодние каникулы будут длиться с 1 января по 10 января включительно.



Более подробно о том, как мы будем отдыхать в 2016 году, смотрите в инфографике ИА "Амител"



Выходные дни 2 и 3 января, которые пришлись на субботу и воскресенье, перенесут на 7 марта и 3 мая соответственно. На День защитника Отечества Россия будет отдыхать три дня – с 21 по 23 февраля. На Международный женский день выходные продлятся с 5 по 8 марта.