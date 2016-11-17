Когда пл. Сахарова перекроют в Барнауле из-за празднования Нового года?

Проспект Социалистический от улицы Молодежной до улицы Мерзликина в Барнауле перекроют для движения автомобилей с 5 декабря.

Эти ограничения для транспорта связаны с подготовкой к празднованию Нового года и Рождества. Об этом стало известно 17 ноября в ходе оргкомитета по подготовке к этим праздничным мероприятиям.

Глава администрации города Сергей Дугин дал поручение возобновить движение транспорта сразу после окончания новогодних каникул, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов. К 11 января площадь Сахарова вновь будет открыта для движения.

Мероприятия, связанные с празднованием Старого Нового года, решено провести в парках города и других доступных площадках.

Напомним, в прошлом году площадь Сахарова перекрыли с 28 ноября по 18 января.