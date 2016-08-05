Когда поднимут цены на проезд в Барнауле и на сколько?

Документы будут изучаться, поскольку они должны соответствовать ряду параметров

5 августа 2016, 16:38

Перевозчики Барнаула просят администрацию разрешить поднять цены на проезд в общественном транспорте. Когда это произойдет и сколько теперь придется платить пассажирам – читайте в нашей рубрике "Вопрос-Ответ".

1
Почему поднимают?
С такой инициативой выступили сразу несколько перевозчиков. "Горэлектротранс", "БарнаулПассажирТранс" и "Евробус-плюс" уведомили администрацию Барнаула о том, что необходимость поднять стоимость проезда остро назрела в краевой столице. Они связали это с подорожанием топлива, запасных частей, электроэнергии, необходимостью поднимать заработные платы сотрудников.

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Кроме того, в Барнауле намечен запуск системы электронного проезда, что требует установки нового оборудования и, как следствие, дополнительных финансов на эти цели.
2
И на сколько поднимут проезд?

Цены разные. Например, "Горэлектротранс" намерен увеличить стоимость проезда до 21 рубля. "БарнаулПассажирТранс" заявил о повышении стоимости проезда в больших автобусах до 25 рублей.

Напомним, что в настоящее время проезд во всех видах общественного транспорта Барнаула равен 17 рублям.

3
Ясно. И когда все случится?

На данный момент говорить, когда именно поднимут проезд, преждевременно. Профильный координационный совет по ценам примет решение после рассмотрения документов, обосновывающих повышение.

Как ранее неоднократно высказывались представители рынка пассажирских перевозок, произойдет это, вероятно, только после выборов, которые состоятся 18 сентября.

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