Когда поднимут цены на проезд в Барнауле и на сколько?

Перевозчики Барнаула просят администрацию разрешить поднять цены на проезд в общественном транспорте. Когда это произойдет и сколько теперь придется платить пассажирам – читайте в нашей рубрике "Вопрос-Ответ".

1 Почему поднимают?



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Кроме того, в Барнауле намечен запуск системы электронного проезда, что требует установки нового оборудования и, как следствие, дополнительных финансов на эти цели. С такой инициативой выступили сразу несколько перевозчиков. "Горэлектротранс", "БарнаулПассажирТранс" и "Евробус-плюс" уведомили администрацию Барнаула о том, что необходимость поднять стоимость проезда остро назрела в краевой столице. Они связали это с подорожанием топлива, запасных частей, электроэнергии, необходимостью поднимать заработные платы сотрудников.Читайте также: Штрафы и рост тарифов: Барнаул переживает новации пассажирских перевозок Кроме того, в Барнауле намечен запуск системы электронного проезда, что требует установки нового оборудования и, как следствие, дополнительных финансов на эти цели.

2 И на сколько поднимут проезд? Цены разные. Например, "Горэлектротранс" намерен увеличить стоимость проезда до 21 рубля. "БарнаулПассажирТранс" заявил о повышении стоимости проезда в больших автобусах до 25 рублей. Напомним, что в настоящее время проезд во всех видах общественного транспорта Барнаула равен 17 рублям.