Когда поднимут цены на проезд в Барнауле и на сколько?
Документы будут изучаться, поскольку они должны соответствовать ряду параметров
Перевозчики Барнаула просят администрацию разрешить поднять цены на проезд в общественном транспорте. Когда это произойдет и сколько теперь придется платить пассажирам – читайте в нашей рубрике "Вопрос-Ответ".
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Кроме того, в Барнауле намечен запуск системы электронного проезда, что требует установки нового оборудования и, как следствие, дополнительных финансов на эти цели.
Цены разные. Например, "Горэлектротранс" намерен увеличить стоимость проезда до 21 рубля. "БарнаулПассажирТранс" заявил о повышении стоимости проезда в больших автобусах до 25 рублей.
Напомним, что в настоящее время проезд во всех видах общественного транспорта Барнаула равен 17 рублям.
На данный момент говорить, когда именно поднимут проезд, преждевременно. Профильный координационный совет по ценам примет решение после рассмотрения документов, обосновывающих повышение.
Как ранее неоднократно высказывались представители рынка пассажирских перевозок, произойдет это, вероятно, только после выборов, которые состоятся 18 сентября.