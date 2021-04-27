Когда придёт пенсия в мае и кто получит её раньше из-за нерабочих дней?
Из-за майских праздников график поменяли. А из-за "подарка" Путина ещё раз поменяли
В последний день месяца график пенсионных выплат в России традиционно меняют. Из-за праздников некоторые получают деньги чуть раньше. И многие пенсионеры уже даже привыкли к такому порядку. Но в 2021 году всё будет немножко по-другому. Владимир Путин решил сделать нам всем подарок (не всем он оказался по душе) и объединил майские праздники в большие длинные выходные. Рассказываем, когда теперь ждать пенсии.
В тот же день, когда придёт пенсия. Раньше выплаты носили единоразовый характер – их переназначали каждый год. Теперь это ежегодное пособие. И начисляют его вместе с пенсией.
Напомним, на выплату могут рассчитывать ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, узники концлагерей, блокадники и те, кто во время ВОВ трудился в тылу. По данным Пенсионного фонда, по 10 тысяч рублей в 2021 году получат чуть больше 33 тысяч человек.