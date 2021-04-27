Когда придёт пенсия в мае и кто получит её раньше из-за нерабочих дней?

В последний день месяца график пенсионных выплат в России традиционно меняют. Из-за праздников некоторые получают деньги чуть раньше. И многие пенсионеры уже даже привыкли к такому порядку. Но в 2021 году всё будет немножко по-другому. Владимир Путин решил сделать нам всем подарок (не всем он оказался по душе) и объединил майские праздники в большие длинные выходные. Рассказываем, когда теперь ждать пенсии.

1 Когда ждать денег, если пенсию я обычно получаю с 1 по 4 число? 29 апреля. Пенсионный фонд заранее перечислит все пенсии и выплаты, которые должны прийти в первомайские праздники. Информацию amic.ru подтвердили в отделении ПФР по Алтайскому краю. Поэтому денег стоит ждать уже в четверг.

2 Пенсию мне начисляют с 5 по 7 число. В этот раз так и будет? Такие пенсионеры привыкли, что их изменения никак не касаются. Деньги обычно начисляют по обычному графику. Такого же ждали и в этом году. Но 23 апреля Владимир Путин объявил 4, 5, 6 и 7 мая выходными днями. И потому те, кому обычно пенсию выдают с 5 по 7 число, деньги получат тоже 29 апреля.

3 А пенсия за 8 число придёт раньше или позже? Это, кстати, самая многочисленная категория пенсионеров в стране. И они, как вы уже поняли, деньги за май 2021 года тоже получат в четверг, 29 апреля.

4 Пришлют ли в апреле пенсию, если я получаю её после 11 числа? Нет. С 11 мая все банки и почтовые отделения начнут работать по обычному графику. И деньги вам перечислят "день в день". Так что ждать сообщения о поступлении пенсии 29 апреля не стоит.

5 А когда заплатят по 10 тысяч ветеранам? В тот же день, когда придёт пенсия. Раньше выплаты носили единоразовый характер – их переназначали каждый год. Теперь это ежегодное пособие. И начисляют его вместе с пенсией. Напомним, на выплату могут рассчитывать ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, узники концлагерей, блокадники и те, кто во время ВОВ трудился в тылу. По данным Пенсионного фонда, по 10 тысяч рублей в 2021 году получат чуть больше 33 тысяч человек.