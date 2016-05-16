Когда придет тепло в Алтайский край?

Эта неделя в Алтайском крае будет холодной, но после в регион придет потепление, таковы прогнозы синоптиков Алтайского Гидрометцентра. Перед этим нам предстоит пережить прохождение холодного фронта и тыловое вторжение арктического антициклона.

"В первой половине недели в регионе установится неустойчивая погода с осадками в виде дождя различной интенсивности. Периодически дожди будут сопровождаться выпадением ледяной крупы и мокрого снега", – сообщила порталу Amic.ru начальник отдела гидрометобеспечения Алтайского Гидрометцентра Людмила Сырых. В частности, мокрый снег с дождем ожидаются в ночь на 17 и 18 мая в восточных и предгорных районах края. Дожди будут и в краевой столице, в ночь на вторник – с мокрым снегом. Ветер умеренный, местами усилится до 13-18 метров в секунду. Температура воздуха по краю в ночные часы будет колебаться от +3 до -4. Днем в пределах +6...+13 градусов, к среде потеплеет до +10...+18. В Барнауле в ночные часы температура будет около 0, днем +9...+11.

Во второй половине недели жителей региона ожидает спокойная погода без осадков, по утрам туман. В ночные часы еще сохранится вероятность заморозков, так как столбики термометров будут колебаться от 0 до +5, местами опустятся до 0...-4. В дневные часы воздух постепенно будет прогреваться, и в пятницу температура поднимется до +13...+20 градусов.

В краевой столице во второй половине рабочей недели установится малооблачная погода без осадков. Ночью в четверг и пятницу ожидается 0…-2, заморозки на почве до -3. Днем воздух постепенно прогреется до +17.

Уже на выходных ожидается теплая погода. Предположительно, это последняя волна холода. По предварительным прогнозам, третья декада мая будет теплой.