Когда российские семьи начнут получать "путинские" 10 тысяч рублей на ребёнка?

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми от шести до 18 лет. Известно, что деньги получат около 17 миллионов семей. Рассказываем, когда начнут поступать деньги на подготовку детей к школе и что нужно сделать, чтобы они пришли вовремя.

1 Когда начнутся выплаты? Выплаты по 10 тысяч рублей на ребёнка должны осуществить до 17 августа. В этот день профильным ведомствам необходимо отчитаться перед правительством РФ о том, как выполняют поручение президента. Такую задачу кабмину поставил глава правительства страны Михаил Мишустин. Выплаты начнутся в начале августа. Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей в августе получат более 17 миллионов семей, воспитывающих детей школьного возраста.

2 Как получить эти выплаты? Никаких справок собирать не придётся, достаточно будет заявления, которое можно подать на портале "Госуслуги". Или необходимо обратиться в МФЦ по месту жительства.

3 А что это вообще за выплаты? Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному Собранию 21 апреля, сообщил, что семьям с детьми школьного возраста произведут единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка.