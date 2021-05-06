Когда российские семьи начнут получать "путинские" 10 тысяч рублей на ребёнка?

Все нормативные акты уже созданы и скоро жители России (не все) начнут получать деньги

6 мая 2021, 11:39, Вячеслав Кондаков

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми от шести до 18 лет. Известно, что деньги получат около 17 миллионов семей. Рассказываем, когда начнут поступать деньги на подготовку детей к школе и что нужно сделать, чтобы они пришли вовремя.

1
Когда начнутся выплаты?
Выплаты по 10 тысяч рублей на ребёнка должны осуществить до 17 августа. В этот день профильным ведомствам необходимо отчитаться перед правительством РФ о том, как выполняют поручение президента. Такую задачу кабмину поставил глава правительства страны Михаил Мишустин. Выплаты начнутся в начале августа. Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей в августе получат более 17 миллионов семей, воспитывающих детей школьного возраста.
2
Как получить эти выплаты?

Никаких справок собирать не придётся, достаточно будет заявления, которое можно подать на портале "Госуслуги". Или необходимо обратиться в МФЦ по месту жительства.

3
А что это вообще за выплаты?

Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному Собранию 21 апреля, сообщил, что семьям с детьми школьного возраста произведут единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка.

Подарок не для всех. Кому положены новые

Подарок не для всех. Кому положены новые "путинские" выплаты на детей и как их оформить?

Комментарии
    Новости партнеров