Когда российские семьи начнут получать "путинские" 10 тысяч рублей на ребёнка?
Все нормативные акты уже созданы и скоро жители России (не все) начнут получать деньги
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми от шести до 18 лет. Известно, что деньги получат около 17 миллионов семей. Рассказываем, когда начнут поступать деньги на подготовку детей к школе и что нужно сделать, чтобы они пришли вовремя.
Никаких справок собирать не придётся, достаточно будет заявления, которое можно подать на портале "Госуслуги". Или необходимо обратиться в МФЦ по месту жительства.
Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному Собранию 21 апреля, сообщил, что семьям с детьми школьного возраста произведут единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка.