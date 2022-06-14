Когда следующие длинные выходные в 2022 году?

Длинные выходные, объявленные по случаю Дня России, подошли к концу. А это значит, что пора возвращаться с пляжей и шашлыков и приступать к работе. Одно радует — эта неделя будет сокращённой.

Но что делать, если выходных дней совсем не хватило? Рассказываем, когда в России будут следующие длинные выходные и сколько дней мы будем отдыхать.

Когда наступят следующие длинные выходные в 2022 году? Увы, но только в ноябре. Следующий праздник, по случаю которого у россиян будет дополнительный выходной, — День народного единства. В июле, августе, сентябре и октябре больших официальных праздников нет, а потому ни на какие «подарки» рассчитывать не приходится. Так что ждать будем больше четырёх месяцев. Сколько дней мы будем отдыхать? Три дня. В ноябре выходными будут 4, 5 и 6 ноября. Это будут пятница, суббота и воскресенье. В понедельник, 7 ноября, нужно будет выходить на работу. А потом когда следующие выходные? Никогда. День народного единства — последний праздник в производственном календаре, в честь которого объявляют выходной. Затем нужно будет ждать января, когда наступят новогодние каникулы. Что делать, если хочется отдохнуть побольше? Надеемся, у вас на работе есть возможность взять отпуск. Даже небольшая передышка — прекрасный способ «перезагрузиться» и вернуться к работе с новыми силами.