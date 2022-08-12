Какая погода будет в Алтайском крае с 13 по 16 августа и когда ждать похолодания?

Неустойчивая, но тёплая погода сохранится в Алтайском крае на выходных, 13 и 14 августа. В регионе синоптики прогнозируют дожди с грозами. Местами пройдут сильные ливни и град.

«При грозах ветер усилится до 15-20 метров в секунду, местами шквалы достигнут 25-27 метров в секунду. Ночные температуры будут колебаться от +11 до +17 градусов, днём ожидается +22...+29°С», — сообщила amic.ru дежурный синоптик регионального Гидрометцентра Наталья Кобякова.

В начале новой рабочей недели будет преимущественно без осадков, но при этом начнётся похолодание. Ночью столбики термометров уже не поднимутся выше +6...+11 градусов, а при прояснении местами и вовсе будет только +3...+4 градуса. Днём воздух прогреется только до +16...+23°С.