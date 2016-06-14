Когда в Алтайском крае спадет жара?

Сегодня в Алтайском крае последний день жаркой погоды, сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых. 15 июня с прохождением холодного фронта жара пойдет на спад.



Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от +9 до +16. Дневная температура постепенно будет снижаться. Если в среду столбики термометров еще покажут +23...+28, то к субботе уже температура понизится до +19...+24 градусов.



Также с прохождением атмосферных фронтов местами в Алтайском крае ожидаются дожди. Наиболее сильные осадки прогнозируются в среду. В южных и предгорных районах дожди будут сопровождаться грозами, усилением ветра, не исключено выпадение града.