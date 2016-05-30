Когда в Барнаул вернется тепло?

Жителей Барнаула в период с 30 мая по 5 июня ожидает переменчивая погода, в отдельные дни возможны осадки в виде дождя, но потепление придет только к выходным, информирует gismeteo.

В ночь на вторник столбики термометров в краевой столице покажут +12. Днем потеплеет до +17, ожидаются кратковременные дожди. Со среды начнется небольшое похолодание и сохранится пасмурная погода. Ночью +8, днем +15 градусов.

С четверга по субботу по ночам столбики термометров будут показывать +5…+7 градусов. Днем ожидается +15…+17 градусов.

Потепление придет в краевую столицу 4 июня. Воздух прогреется до +19 градусов. В ночь на воскресенье синоптики прогнозируют +10 градусов, а днем уже +21.