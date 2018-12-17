Когда в декабре нужно передавать показания счетчиков?

Жительница Барнаула Ольга просит напомнить, до какого числа в декабре нужно передавать показания счетчика. Вопрос женщины поступил во время онлайн-конференции с представителями компании БГЭС.

Генеральный директор БГЭС Иван Василиади успокоил горожанку, отметив, что в декабре показания счетчиков можно передавать как всегда: "Мы рекомендуем нашим абонентам в любом месяце передавать показания электросчетчиков с 21 по 25 число. Декабрь не является исключением. При соблюдении данных сроков в квитанциях учитываются данные потребителя без каких-либо изменений. Вы можете сообщить показания и в любой другой день месяца. Однако тогда оставшийся период до конца месяца вам будет рассчитан в квитанции по средним показаниям", — отметил Иван Василиади.

А вот Росводоканал Барнаул обратился к своим абонентам с просьбой показания за декабрь передать до 19 декабря.