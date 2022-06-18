Когда в июне будет большой парад планет и смогут ли его увидеть жители Алтайского края

В июне 2022 года нас ждёт большой видимый парад планет. Это довольно редкое астрономическое явление, когда небесные тела выстраиваются на ночном небе в один ряд. Нечасто можно одновременно любоваться и Венерой, и Марсом, и Юпитером, Меркурием и Сатурном. Следующего подобного события придётся ждать больше десяти лет.

Рассказываем, когда смотреть парад планет, что он собой представляет и будет ли эту красоту видно жителям Алтайского края.

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Когда большой парад планет в июне 2022 года? Кульминация парада планет ожидается в ночь на пятницу, 24 июня 2022 года. Хотя на самом деле парад начал собираться ещё с 12 июня. Планеты уже можно видеть на ночном небе, но не в линию и не одновременно. Что такое парад планет? Парад планет — это необычное астрономическое явление, когда планеты Солнечной системы выстраиваются на небольшом участке небосвода в один ряд. Это похоже на бусины, которые нанизаны на длинную нить. Происходит это благодаря тому, что небесные тела оказываются по одну сторону от Солнца. Различают малые, большие и великие парады. Малыми считаются события, когда в ряд выстраиваются до пяти планет. Если больше — это уже большой парад. Самый редкий — великий парад планет, когда в один ряд выстраиваются все планеты Солнечной системы. Какие планеты можно будет увидеть на ночном небе? В этот раз во время парада на небе будут семь планет: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Нептун и Уран. Впрочем, видимую часть составят только первые пять. Уран и Нептун слишком далеко, чтобы увидеть их невооружённым глазом. Будет ли парад планет видно в Алтайском крае? Да. Большой парад планет 24 июня можно будет увидеть на всей территории России. Во сколько и куда смотреть, чтобы увидеть большой парад планет? Планеты выстроятся в ряд ранним утром, примерно за час до рассвета: ориентировочно в 3-4 часа утра. Поэтому вам придётся либо не ложиться, либо встать пораньше, чтобы увидеть это явление. Впрочем, сном можно и пожертвовать, чтобы насладиться красотой сияющего ночного неба. Фото: сайт Московского планетария Смотреть нужно на юго-восток — планеты выстроятся в один ряд именно там. А как понять, где какая планета? Для этого вы можете воспользоваться приложениями, которые в реальном времени показывают, где какой объект на небе. Например, отлично подойдут Stellarium или StarWalk. Когда будет следующий парад планет? Малые парады планет случаются довольно часто: практически каждый год. А вот явление подобного масштаба в следующий раз ждут только к 2040 году. Так что если хотите полюбоваться всеми планетами Солнечной системы сразу, лучше это дело не откладывать.