Когда в июне будет большой парад планет и смогут ли его увидеть жители Алтайского края

Сразу семь планет Солнечной системы выстроятся в один ряд на ночном небосводе

18 июня 2022, 07:09

В июне 2022 года нас ждёт большой видимый парад планет. Это довольно редкое астрономическое явление, когда небесные тела выстраиваются на ночном небе в один ряд. Нечасто можно одновременно любоваться и Венерой, и Марсом, и Юпитером, Меркурием и Сатурном. Следующего подобного события придётся ждать больше десяти лет.

Рассказываем, когда смотреть парад планет, что он собой представляет и будет ли эту красоту видно жителям Алтайского края.

Загадай желание. Звездное небо августа в объективе Amic.ru

Загадай желание. Звездное небо августа в объективе Amic.ru

  1. Когда большой парад планет в июне 2022 года?

    Кульминация парада планет ожидается в ночь на пятницу, 24 июня 2022 года.

    Хотя на самом деле парад начал собираться ещё с 12 июня. Планеты уже можно видеть на ночном небе, но не в линию и не одновременно.

  2. Что такое парад планет?

    Парад планет — это необычное астрономическое явление, когда планеты Солнечной системы выстраиваются на небольшом участке небосвода в один ряд. Это похоже на бусины, которые нанизаны на длинную нить. Происходит это благодаря тому, что небесные тела оказываются по одну сторону от Солнца.

    Различают малые, большие и великие парады. Малыми считаются события, когда в ряд выстраиваются до пяти планет. Если больше — это уже большой парад. Самый редкий — великий парад планет, когда в один ряд выстраиваются все планеты Солнечной системы.

  3. Какие планеты можно будет увидеть на ночном небе?

    В этот раз во время парада на небе будут семь планет: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Нептун и Уран. Впрочем, видимую часть составят только первые пять. Уран и Нептун слишком далеко, чтобы увидеть их невооружённым глазом.

  4. Будет ли парад планет видно в Алтайском крае?

    Да. Большой парад планет 24 июня можно будет увидеть на всей территории России.

  5. Во сколько и куда смотреть, чтобы увидеть большой парад планет?

    Планеты выстроятся в ряд ранним утром, примерно за час до рассвета: ориентировочно в 3-4 часа утра. Поэтому вам придётся либо не ложиться, либо встать пораньше, чтобы увидеть это явление. Впрочем, сном можно и пожертвовать, чтобы насладиться красотой сияющего ночного неба.

    Фото: сайт Московского планетария

    Смотреть нужно на юго-восток — планеты выстроятся в один ряд именно там.

    А как понять, где какая планета?

    Для этого вы можете воспользоваться приложениями, которые в реальном времени показывают, где какой объект на небе. Например, отлично подойдут Stellarium или StarWalk.

  6. Когда будет следующий парад планет?

    Малые парады планет случаются довольно часто: практически каждый год. А вот явление подобного масштаба в следующий раз ждут только к 2040 году. Так что если хотите полюбоваться всеми планетами Солнечной системы сразу, лучше это дело не откладывать.

Привет, Юпитер. Что можно увидеть на ночном июльском небе без телескопа

Привет, Юпитер. Что можно увидеть на ночном июльском небе без телескопа

Комментарии
    Новости партнеров