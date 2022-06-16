Когда в России появится звание «Мать-героиня» и при каких условиях будут платить миллион рублей?

Владимир Путин поручил правительству РФ в кратчайшие сроки проработать проект указа о введении в России почётного звания «Мать-героиня». Этот титул существовал в СССР и присуждался многодетным матерям. О том, что его вскоре возродят, президент объявил ещё в начале июня 2022 года. И добавил, что вместе со званием матерям будут выплачивать миллион рублей. Теперь от слов власти перешли к действиям.

Рассказываем, когда в России появится звание «Мать-героиня», кому его будут присуждать и при каких условиях можно будет получить миллион рублей.

Когда в России появится почётное звание «Мать-героиня»?

Точно пока неизвестно. Но проект соответствующего указа должен быть готов уже к концу июня. Такое поручение Владимир Путин дал российскому правительству во главе с Михаилом Мишустиным.

«Представить проект указа президента РФ об учреждении почётного звания «Мать-героиня», — цитирует постановление пресс-служба Кремля.

Крайний срок, когда должны быть готовы предложения кабмина, — 1 июля 2022 года.

Что это вообще за звание?

«Мать-героиня» — это почётное звание, которое присуждали в Советском Союзе. Это был высший титул, которым в стране награждали многодетных матерей. Кроме того, им вручали одноимённые ордена. В мае 2022 года стало известно, что традицию хотят возродить уже в современной России. 1 июня об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с многодетными матерями, удостоенными звания «Родительская слава».

«В целом условились серьёзно обновить и расширить положения указа президента «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», в том числе вернуть — хочу это подчеркнуть особо, — вернуть, как это было ещё в советские времена, почётное звание «Мать-героиня», — озвучил он тогда итоги майского заседания Госсовета.

Во времена СССР звание «Мать-героиня» присуждали женщинам, которые воспитали десятерых и более детей. Путин отметил, что вдобавок к возрождённому званию тем, кто удостоится награды, будут выплачивать ещё и миллион рублей.

Сколько нужно воспитать детей, чтобы дали звание «Мать-героиня» и миллион рублей в придачу?

Пока неизвестно. Но, скорее всего, условия получения награды будут почти такими же, как и в СССР. Если так и случится, для получения миллиона рублей нужно будет воспитать десятерых и более детей.

Это подтверждает и тот факт, что награда для матерей, которые вырастили семерых и более детей, уже есть — орден «Родительская слава». Значит, для ордена «Мать-героиня» нужно будет воспитать ещё больше.

О каких ещё званиях и выплатах многодетным матерям объявил Путин?

Выплату за орден «Родительская слава» увеличат. Сейчас за воспитание семерых и более детей платят сто тысяч рублей. Вскоре эта сумма вырастет до 500 тысяч рублей.

Кроме того, в России существует награда рангом ниже — медаль ордена «Родительская слава». Её вручают матерям, воспитавшим четверых и более детей. Сейчас никаких выплат для медалистов не предусмотрено, но по поручению Путина они вскоре появятся — 200 тысяч рублей.

Подробнее о том, как многодетных матерей награждали в СССР и как, скорее всего, это будет происходить сейчас, читайте в нашей рубрике «Вопрос-ответ».