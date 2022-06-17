Когда в России ставку по льготной ипотеке снизят до 7%?

Снизить ставки по льготной ипотеке в России предложил президент Владимир Путин. С такой инициативой он выступил 17 июня во время пленарного заседания Петербургского экономического форума. Когда ждать понижения и в какой срок нужно уложиться с покупкой недвижимости, чтобы успеть воспользоваться этим предложением, рассказываем в рубрике «Вопрос-ответ».

На сколько снизят ставку по ипотечной программе с господдержкой?

Владимир Путин предложил уменьшить ставку по льготной ипотеке на 2%, причем произойти это должно в ближайшее время. Напомним, на сегодняшний день ставка составляет 9%.

«Считаю возможным снова снизить ставку по льготной ипотеке — до 7%», — сказал президент.

Напомним, в феврале 2022 года Центробанк повысил ключевую ставку с 9,5% до 20%. Следом подняли ставки и по льготной ипотеке — с 7 до 12%. В апреле президент поручил снизить ставку с 12% до 9%.

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А действие программы продлят?

Нет, сроки программы останутся прежние. Если вы планируете купить квартиру, поторопитесь с выбором. Программа действует только до конца 2022 года.

На фоне этого сообщения некоторые банки уже начали прием заявок по льготной ипотеке под 7%. Банк ВТБ сообщил, что ждет роста спроса на такие кредиты вдвое.

Напомним, купить по программе льготной ипотеки можно только недвижимость на первичном рынке жилья. Это могут быть дома на этапе строительства или уже введенные в эксплуатацию. В Алтайском крае, как и в других регионах, максимальная сумма кредита составляет шесть миллионов рублей. Для Москвы и Санкт-Петербурга, а также Подмосковья и Ленинградской области, его размер в два раза больше — 12 миллионов рублей.

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Какие предъявляют требования к заемщику?

Обязательное условие: наличие российского гражданства. Семейный статус и минимальный доход в условиях программы не пописан. Но так как средства получают не сами заемщики, а банки в виде субсидий, финансовые организации по своему усмотрению предъявляют требования к платёжеспособности клиентов.