Когда выгоднее всего идти в отпуск в 2023 году?

До Нового года осталось совсем немного. Все мы изо всех сил стараемся закончить все свои дела и завершить этот год с приятным для себя итогом. Ну а кто-то уже планирует, чем будет заниматься в 2023-м. Кстати, планировать нужно не только работу, но и отдых. Ведь графики отпусков в организациях обычно составляют заранее.

И есть большая разница, в какой именно месяц отдыхать от работы, уверены в крупном сервисе по поиску вакансий HeadHunter. Там провели исследование и выяснили, когда лучше брать отпуск. Об этом — в материале amic.ru.

Есть ли разница, в каком месяце брать отпуск?

Есть. Конечно, в первую очередь следует ориентироваться на свои планы и желания. Если вам хочется отдохнуть «здесь и сейчас» и есть возможность взять отпуск, то почему бы ею не воспользоваться?

Но если у вас нет конкретных предпочтений, то от месяца, когда вы будете отдыхать, будет зависеть количество начисленных отпускных. Поэтому можно получить максимум финансовой выгоды, правильно выбрав время для отпуска.

Как рассчитываются отпускные?

В большинстве организаций одна и та же схема расчёта отпускных. В упрощённом виде её можно описать так: всю сумму зарплаты за год (без учёта отпускных, больничных и командировочных) делят на 12 (количество месяцев в году). Затем получившуюся сумму делят на 29,3 — это среднее количество дней в месяце. То, что получилось, следует умножить на количество дней отпуска. Получившаяся сумма — ваши отпускные.

В каком месяце выгоднее всего брать отпуск?

На самом деле, оценить «выгодность» месяца очень просто: чем больше рабочих дней и меньше праздников, тем больше отпускных положено сотруднику.

Соответственно, самый выгодный месяц для отпуска в году — август, ведь в нём 23 рабочих дня. Далее идут март и октябрь — 22 рабочих дня. Затем идут июнь, июль, сентябрь, ноябрь и декабрь — по 21 рабочему дню. В другие месяцы больше выходных и праздничных дней, поэтому отпускных будет уже поменьше.

Выгодно ли брать отпуск в январе 2023 года?

Нет. Январь и февраль — самые короткие месяцы в году по количеству рабочих дней. Соответственно, и отпускные будут небольшими.

Впрочем, это лишь финансовая сторона вопроса. Зато в январе вы можете присоединить отпуск к новогодним праздникам и существенно продлить свой отдых.

Кстати, точно так же можно поступить и в мае, если соединить отпуск с праздничными выходными.

В общем, вам самим нужно решить, что для вас важнее.

Какие ещё есть хитрости, чтобы сделать отпуск более выгодным?

Если в вашей компании есть правила выплаты премий, то в отпуск лучше идти уже после выплаты. Тогда её учтут в расчёте зарплаты, а отпускные будут больше. Если вам обещают повысить зарплату, то этого момента тоже стоит дождаться, а потом уже отдыхать.

Кстати, выходные дни, которые выпадают на ваш отпуск, тоже оплачивают. Например, если вы хотите отдохнуть неделю, но в качестве отпуска берёте только пять дней (с понедельника по пятницу), вам их и оплатят. Но если вы возьмёте семь дней, суббота и воскресенье тоже будут оплачены.