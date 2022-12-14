Когда выгоднее всего идти в отпуск в 2023 году?
Год ещё не начался, но планировать отдых стоит уже сейчас. Какой месяц выбрать?
До Нового года осталось совсем немного. Все мы изо всех сил стараемся закончить все свои дела и завершить этот год с приятным для себя итогом. Ну а кто-то уже планирует, чем будет заниматься в 2023-м. Кстати, планировать нужно не только работу, но и отдых. Ведь графики отпусков в организациях обычно составляют заранее.
И есть большая разница, в какой именно месяц отдыхать от работы, уверены в крупном сервисе по поиску вакансий HeadHunter. Там провели исследование и выяснили, когда лучше брать отпуск. Об этом — в материале amic.ru.
Есть ли разница, в каком месяце брать отпуск?
Есть. Конечно, в первую очередь следует ориентироваться на свои планы и желания. Если вам хочется отдохнуть «здесь и сейчас» и есть возможность взять отпуск, то почему бы ею не воспользоваться?
Но если у вас нет конкретных предпочтений, то от месяца, когда вы будете отдыхать, будет зависеть количество начисленных отпускных. Поэтому можно получить максимум финансовой выгоды, правильно выбрав время для отпуска.
Как рассчитываются отпускные?
В большинстве организаций одна и та же схема расчёта отпускных. В упрощённом виде её можно описать так: всю сумму зарплаты за год (без учёта отпускных, больничных и командировочных) делят на 12 (количество месяцев в году). Затем получившуюся сумму делят на 29,3 — это среднее количество дней в месяце. То, что получилось, следует умножить на количество дней отпуска. Получившаяся сумма — ваши отпускные.
В каком месяце выгоднее всего брать отпуск?
На самом деле, оценить «выгодность» месяца очень просто: чем больше рабочих дней и меньше праздников, тем больше отпускных положено сотруднику.
Соответственно, самый выгодный месяц для отпуска в году — август, ведь в нём 23 рабочих дня. Далее идут март и октябрь — 22 рабочих дня. Затем идут июнь, июль, сентябрь, ноябрь и декабрь — по 21 рабочему дню. В другие месяцы больше выходных и праздничных дней, поэтому отпускных будет уже поменьше.
Выгодно ли брать отпуск в январе 2023 года?
Нет. Январь и февраль — самые короткие месяцы в году по количеству рабочих дней. Соответственно, и отпускные будут небольшими.
Впрочем, это лишь финансовая сторона вопроса. Зато в январе вы можете присоединить отпуск к новогодним праздникам и существенно продлить свой отдых.
Кстати, точно так же можно поступить и в мае, если соединить отпуск с праздничными выходными.
В общем, вам самим нужно решить, что для вас важнее.
Какие ещё есть хитрости, чтобы сделать отпуск более выгодным?
Если в вашей компании есть правила выплаты премий, то в отпуск лучше идти уже после выплаты. Тогда её учтут в расчёте зарплаты, а отпускные будут больше. Если вам обещают повысить зарплату, то этого момента тоже стоит дождаться, а потом уже отдыхать.
Кстати, выходные дни, которые выпадают на ваш отпуск, тоже оплачивают. Например, если вы хотите отдохнуть неделю, но в качестве отпуска берёте только пять дней (с понедельника по пятницу), вам их и оплатят. Но если вы возьмёте семь дней, суббота и воскресенье тоже будут оплачены.