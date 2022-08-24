Когда жителям Барнаула вернут горячую воду?

В Барнауле продолжаются работы на теплосетях, из-за которых более тысячи жилых домов остались без горячей воды. Энергетики временно отключили водоснабжение, чтобы провести подготовку к отопительному периоду на контуре ТЭЦ-3. Впрочем, некоторым барнаульцам повезло — им горячую воду дали раньше запланированного.

Рассказываем, когда ресурс вернут во все остальные дома и что делать, если горячая вода так и не появилась.

Когда в Барнауле вернут горячую воду?

25 августа. Такие сроки указали в мэрии, когда предупреждали горожан о ремонте.

«Под отключение попадут порядка 400 тысяч жителей: 1750 многоквартирных домов, 371 частный дом, 94 детских сада, 88 школ, 48 зданий больниц», — сообщили тогда в пресс-службе городской администрации.

Карту отключения можно посмотреть здесь.

Всего, согласно планам энергетиков, воды не будет три дня: ресурс отключили утром 22 августа.

В какие дома горячее водоснабжение уже вернули?

23 августа подачу ресурса возобновили досрочно на двенадцати улицах: Юрина, Островского, Малахова, Антона Петрова, Георгия Исакова, Гущина, Коммунистической, Покровской, Попова, Северо-Западной, 2-й Северо-Западной и Солнцева.

Всего воду вернули в 291 жилой дом, 20 детсадов, 15 школ и 10 больниц. Все эти объекты переподключили по резервной схеме к ТЭЦ-2.

Полный список домов можно посмотреть здесь.

Зачем в Барнауле вообще отключили горячую воду?

Энергетики готовятся к зиме. Согласно сообщению мэрии, это финальный этап подготовки, после которого неудобства для жителей Барнаула закончатся. Провести работы на контуре ТЭЦ-3 без отключения оборудования, увы, невозможно, подчеркнули в пресс-службе городской администрации.

Воду уже должны были включить, но она так и не появилась. Что мне делать?

Если горячая вода в вашем доме так и не появилась, сначала лучше обратиться в свою управляющую компанию.

В случае если там вам ничем помочь не смогли, можно обратиться в диспетчерскую службу СГК. Номер телефона в Барнауле — 8 (3852) 59-97-15.