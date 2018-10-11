Кокорин и Мамаев: все, что надо знать о драках футболистов и последствиях
Что сказали футболисты на допросе, почему их хотели объявить в федеральный розыск и какое наказание им грозит?
Третий день страна обсуждает поведение футболистов Кокорина и Мамаева. Избиение водителя, драка с крупным чиновником, хамское поведение в вагоне поезда. Что известно об инциденте с участием форварда "Зенита" и полузащитника "Краснодара", читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Произошло много чего. Футболисты "засветились" в нескольких скандалах. О непотребном поведении Александра Кокорина и Павла Мамаева широкой общественности стало известно, когда нападающий (во всех смыслах) "Зенита" и полузащитник "Краснодара" избили крупного чиновника Минпромторга Дениса Пака.
Скоро стало известно, что Пак возглавляет департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения. И он явно не простит футболистов даже "за большие деньги"
Как сообщил телеграм-канал Mash, футболисты пришли завтракать в кафе, где вели себя агрессивно. Один из посетителей сделал парням замечание. После чего в него полетели стулья и чиновника избили.
Дальше о поведении футболистов узнали СМИ. И пошла волна негодования. Пострадавшие обратились с заявлением в полицию.
Руководитель пресс-службы Минпромторга России Залина Корнилова сделала официальное заявление. "Директор департамента Денис Пак и генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин в настоящий момент находятся в медицинских учреждениях города Москвы, где им была оказана необходимая помощь. По факту случившегося пострадавшие уже обратились с заявлением в полицию. Мы надеемся, что правоохранительные органы разберутся в сложившейся ситуации", - заявила Корнилова.
Она извинилась за поведение мужа. Девушка сообщила, что футболисты были пьяны. Алана Мамаева сказала, что ей очень стыдно за поведение мужа.
"Они были пьяные, – сообщила Мамаева "СЭ". – Как еще объяснить эту выходку? Стыдно. Простите! Мне стыдно за него".
"Краснодар" хочет разорвать контракт с Мамаевым.
"Мы наложим на игрока максимальный штраф и отстраним от тренировок с первой командой (к сожалению, в контракте заложен не очень большой срок). Контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем всё, чтобы этого добиться", - заявило руководство клуба.
В "Зените", где играет Кокорин, ждут правовой оценки действиям игрока клуба.
"Мы ждём правовой оценки соответствующих органов, но с человеческой и эмоциональной точки зрения подобный инцидент вызывает только стыд. Сейчас мы не считаем необходимым говорить о наказании игрока со стороны клуба. Оно последует. Но в настоящий момент руководство "Зенита" и болельщики не чувствуют ничего, кроме разочарования", - заявили в клубе.
Московский главк через СМИ обратился к Кокорину и Мамаеву. Футболистам дали два часа, чтобы явиться на допрос. Если этого не произойдет, то их объявят в федеральный розыск.
Первый к правоохранителям приехал Павел Мамаев. Он зашел через запасной вход, потому что никто из представителей средств массовой информации не видел, как он входил в здание полиции. Кокорина действительно уже собирались объявить в розыск, потому что Александр не уложился в дедлайн и приехал, когда отведенное время истекло.
Павел Мамаев задержан на 48 часов. После допроса он отправится в изолятор временного содержания. Собственно такая же участь постигла и Александра Кокорина. Его также отправили в камеру на двое суток.
За это время следствие должно собрать доказательства по делу, после чего выйдет с ходатайством о мере пресечения. У суда попросят ареста для футболистов.
Они полностью признали свою вину - как в хулиганке, так и в драке с водителем. Они "очень расстроены ситуацией", а полицию динамили два дня потому, что “были в замешательстве и не знали, что им делать".
Собственно, с этого все и началось. После воскресного матча футболисты арендовали целый вагон для поездки в Москву. Как только он тронулся - начался чад кутежа.
Как пишет телеграм-канал Mash, Мамаев понимает, что больше никогда не будет играть за сборную. Один из следователей оказался поклонником футбола и спросил между делом, попробует ли Паша вернуться в команду. Мамаев ответил, "мне бы не сесть".