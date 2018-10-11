Кокорин и Мамаев: все, что надо знать о драках футболистов и последствиях

Что произошло?

Произошло много чего. Футболисты "засветились" в нескольких скандалах. О непотребном поведении Александра Кокорина и Павла Мамаева широкой общественности стало известно, когда нападающий (во всех смыслах) "Зенита" и полузащитник "Краснодара" избили крупного чиновника Минпромторга Дениса Пака.

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Скоро стало известно, что Пак возглавляет департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения. И он явно не простит футболистов даже "за большие деньги"

Как сообщил телеграм-канал Mash, футболисты пришли завтракать в кафе, где вели себя агрессивно. Один из посетителей сделал парням замечание. После чего в него полетели стулья и чиновника избили.