Комментатор "Матч.ТВ" рассказал о банкротстве и увольнении сотрудников. Что происходит?
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Комментатор телеканала "Матч.ТВ" Геннадий Орлов выступил на съемках передачи Offside.tv, которую ведут комментаторы Кирилл Дементьев и Алексей Андронов. В эфире топовый комментатор рассказал о финансовых трудностях на канале, массовом сокращении. Рассказываем, что произошло на самом деле и почему это вызвало скандал в медиа-сообществе.
Выложивший видео пользователь твиттера Антон Ванюшов написал, что разговор был показан в эфире передачи. Однако в записи этот фрагмент не вошел. Скорее всего, разговор происходил до официального начала передачи.
"Это ж позорище, что наш этот канал самый большой. Я сейчас прочитал, сколько зарабатывал Толстой этот денег, по 90…", - сказал Орлов.
"Это вы еще не знаете, сколько Тина зарабатывает, это еще хуже!", – ответил Кирилл Дементьев.
" А с Тиной-то! Они ж вообще обанкротили "Матч.ТВ". Я тоже уже выхожу сейчас за штат, как и большинство комментаторов. Может быть, один Карпин в штате останется. Дело в том, что бюджет трехгодичный за полтора года протратили. И сейчас поставили экономиста, который просто прячется. Его задача – всех убрать", - добавил Дементьев.
"У нас многие, как Батурин, просто не знают, что делать. У них пропали любые деньги", - отметил Дементьев.
После публикации ролика Орлов заявил, что видео "все намонтировано, придумано", и назвал видео "провокацией чистейшей воды".
В сообщении, распространенном пресс-службой "Матч ТВ", комментатор назвал ролик "сфабрикованной подставой" и принес извинения "и руководству, и всем сотрудникам "Матча". На самом телеканале заявили, что не планируют масштабных сокращений, добавив, что "не имеют возможности давать опровержения после каждого сказанного кем-либо слова".
Об этом говорят уже многие. Так недавно были закрыты несколько важных программ, многие работники лишились своей работы.
"Если у вас есть список сотрудников, которых уволили и они вам пожаловались, то я по каждому отвечу. Был большой штат телеканала НТВ+ и телеканала "Россия". Мы очень уважаем этот штат, но законы федерального канала очень жестокие.
Я вела телепрограмму "Самый умный". Ни до, ни после не было программы лучше, но телеканал СТС закрыл ее, потому что так нужно было. В мой адрес не писали письма, не было петиций, не встал народ, не пришли родители, никто ничего не писал. А еще обиднее было потому, что телеканал решил, что ему этот проект больше не нужен. Таковы законы коммерческого телевидения — проекты рождаются и умирают. Умирают проекты — меняются команды, приходят другие люди", - сказала по этому поводу Канделаки.
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