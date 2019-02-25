Коммунальная авария в Барнауле: когда ее устранят и кто остался без воды

Рассказываем, что известно о коммунальной аварии к этому часу

25 февраля 2019, 13:32, Олеся Пастухова

Ночью 25 февраля в Барнауле произошла коммунальная авария на водопроводе на пересечении Павловского тракта и ул. Новороссийской. Рассказываем, какие районы остались без воды и когда аварию обещают устранить.

1
Что произошло?
На пересечении Павловского тракта и ул. Новороссийской произошло повреждение на водопроводе: вышла из строя задвижка диаметром 100 мм на водоводе диаметром 800 мм.
2
Что делают коммунальщики?
Специалисты Барнаульского водоканала в настоящее время устраняют повреждение на водопроводе. Идет локализация места повреждения, работают четыре бригады, задействована вся необходимая техника.
3
Кто попал под отключение?

Водоснабжение ограничено в жилых домах в Железнодорожном районе, части Октябрьского района (ВРЗ, пос. Восточный, Жилплощадка), а также в 24 детских садах (12 из них закрыты), 13 школах (закрыты шесть, в остальных учебный процесс организован по сокращенной программе), в зданиях девяти учреждений здравоохранения вода на пониженном давлении. В некоторых домах водоснабжение отключено не повсеместно – на первых-вторых этажах вода есть. По мере проведения работ данные по отключенным объектам будут уточняться.

После переключения на водопровод Д-800 количество отключенных объектов сократится, уточнили в барнаульской администрации.

4
Когда авария будет устранена?
Как сообщается на сайте Барнаульского водоканала, планируется, что повреждение будет устранено к 15:00 25 февраля.
Названы районы, оставшиеся без воды из-за аварии в Барнауле

Названы районы, оставшиеся без воды из-за аварии в Барнауле

Комментарии
    Новости партнеров