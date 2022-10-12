Кому из мобилизованных и добровольцев хотят начать бесплатно выдавать квартиры без очереди?

Военнослужащим, получившим увечья и серьёзные заболевания в ходе участия в СВО, могут начать выдавать жилье без очереди. Такой законопроект уже разработан и скоро его внесут в Госдуму. Кто и при каких условиях сможет рассчитывать на бесплатные квадратные метры в ускоренном режиме, читайте в рубрике «Вопрос-ответ».

Каким военным хотят выдавать жильё без очереди?

По задумке, квартиры хотят выдавать без очереди всем нуждающимся участникам спецоперации. Речь идёт как о тех, кто попал под частичную мобилизацию, так и о добровольцах, принимающих участие в СВО. Если кто-то из них получит увечье на передовой, человека обеспечат бесплатно жилплощадью. Также в число претендентов включили и людей с тяжёлыми формами хронических заболеваний, сообщила «Известиям» председатель комитета ГД по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская.

В законопроекте есть ещё одно условие. Недвижимость предлагают выдавать только тем, у кого нет собственного жилья или если его площадь недостаточна.

Есть ли какие-то ограничения, сколько человек должен провести на передовой?

Нет, это не играет никакой роли. Мера поддержки не будет связана со сроком службы.

При этом эксперты опасаются, что выдача квартир в ускоренном формате мобилизованным гражданам может вызвать недовольство среди кадровых военных. Представитель компании «Метриум» Надежда Коркка подчеркнула, что большинство из них уже много лет ждут положенные квадратные метры. Чтобы удовлетворить интересы и тех, и других, по её мнению, нужно начинать масштабное строительство жилья для военнослужащих опережающими темпами.

Совладелец группы «Родина» Владимир Щекин отметил, что властям нужно будет наладить сотрудничество с девелоперами, а также развивать технологии быстрого и недорогого домостроения. Ещё один вариант — государство может выкупить жильё у застройщиков. Также можно использовать индивидуальное жилищное строительство.