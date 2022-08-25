Кому Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей на подготовку к школе?

Некоторые школьники получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на подготовку к школе. Такое решение 24 августа принял президент России Владимир Путин. Поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Рассказываем, кому положены выплаты и когда школьники получат деньги.

Кому положены выплаты 10 тысяч рублей на подготовку к школе?

Семьям с детьми-школьниками, проживающим в ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской, Херсонской областях. Поручение президента касается только этих территорий.

Какие нужно соблюсти условия, чтобы получить деньги?

Во-первых, школьник должен проживать на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской или Херсонской областей.

Во-вторых, ребёнок должен начать обучение в школе не позже 15 сентября 2022 года.

В третьих, возраст школьника должен составлять от 6 до 18 лет.

Если все эти условия соблюдены, семье положена выплата в размере 10 тысяч рублей.

Положены ли выплаты российским школьникам?

Увы, нет. Для школьников, проживающих на территории Российской Федерации, в 2022 году никаких единовременных выплат к учебному году так и не ввели.

А как же выплаты по 21 тысяче рублей на подготовку к школе?

Это лишь законопроект, который пока только внесли в Госдуму. Депутаты предлагают ввести ежегодные выплаты на подготовку к школе в размере 21 тысячи рублей. Но пока это просто идея. Воплотится она в жизнь или нет, узнаем в ближайшее время.