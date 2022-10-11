Кому в Алтайском крае в этом году не придут налоговые уведомления?

С конца сентября в Алтайском крае началась рассылка налоговых уведомлений на уплату земельного, транспортного налогов и на имущество физлиц. В регионе их получат 1,2 млн граждан, но есть и те, кому такие уведомления в этом году не придут, сообщил на пресс-конференции заместитель руководителя регионального УФНС России Сергей Сметанников.

Речь идёт о тех гражданах, у которых сумма налога составила менее 100 рублей. В Алтайском крае в этот список вошли почти 112 тысяч налоговых уведомлений. Такие налогоплательщики получат уведомления не в этом году, а только лишь в последующих налоговых периодах.

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Не стоит ждать уведомлений и тем, у кого есть переплата по имущественным налогам или сумма к уплате равна нулю. Таких плательщиков в регионе насчитали 32 тысячи.

«Причина в том, что у них на момент формирования налоговых уведомлений была переплата по одному из четырёх налогов: НДФЛ, транспортному, земельному налогам или на имущество физлиц и она превысила общую сумму начислений. В таких случаях переплата автоматически зачлась в счёт уплаты налогов. Некоторые владельцы имущества в этом году уведомления не получат вовсе», — сказал Сергей Сметанников.

Если вам налоговое уведомление всё-таки должно было прийти, а его так и нет, с этим вопросом можно обратиться в налоговую инспекцию. Совсем не обязательно идти туда лично, можно сделать это через сервис сайта налоговой «Обратиться в ФНС России». Также обращение можно подать через «Личный кабинет».