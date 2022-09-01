Кому в России будут списывать долги за «коммуналку» и кто в итоге будет расплачиваться за такие «подарки»?

Минстрой разработал проект постановления правительства, который позволит списывать долги граждан за жилищно-коммунальные услуги. Также изменения хотят внести и в правила о предоставлении субсидий на оплату ЖКУ. Кому «простят» задолженность и какие ещё новшества предлагает ведомство, рассказываем в рубрике «Вопрос-ответ».

Кому конкретно в России хотят разрешить не гасить долги за «коммуналку»?

Долги за жилищно-коммунальные услуги Минстрой предлагает списывать в исключительных случаях. К ним относятся ситуации, когда человек попал на стационарное лечение в больницу и по этой причине не мог своевременно внести оплату. Также в список включили людей, которые накопили долги из-за невыплаты заработной платы. Смерть близких родственников тоже будет являться уважительной причиной.

Также в списке фигурируют и «другое», какие именно жизненные обстоятельства скрываются за этим общим словом, пока не уточняется. Из документа ясно, что в правительство проект поступит после завершения всех необходимых процедур, сообщает газета «Известия».

Напомним, в настоящее время долги за ЖКУ списывают, только если их взыскание в принципе невозможно. Например, хозяин квартиры скончался или его признали недееспособным. Также не выплачивать задолженность можно физическим и юридическим лицам, признанным банкротами по суду.

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Если мой сосед попадёт в больницу, кто в итоге будет выплачивать его задолженность?

Пока непонятно. Ясно, что по привычной цепочке долги неплательщика автоматически станут бременем управляющих компаний и товариществ собственников жилья. В связи с этим эксперты отмечают, что сейчас предстоит разработать механизм списания этих долгов УК и ТСЖ перед поставщиками ресурсов, образовавшихся в результате неплатежей от граждан.

«Необходима госпрограмма списания задолженности всем участникам в этой цепочке: гражданам перед УК, ТСЖ и РСО с одной стороны и ТСЖ и УК перед РСО — с другой, — отмечает президент Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), Никита Чулочников.

При этом эксперты отмечают, что списать задолженность за услуги по управлению домом или, например, за текущий ремонт невозможно.

«Выпадающие платежи должны быть субсидированы или перераспределены между другими жителями. Это сложный вопрос, но иначе списание долгов может привести к тому, что отрасль окажется под угрозой, — говорит гендиректор ПАО «ГИТ» Валерий Ковалёв.

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А что хотят изменить в правилах предоставления субсидий за ЖКУ?

Тем, кто столкнулся с жизненными трудностями, о которых мы уже рассказали, Минстрой предлагает не только списывать долги, но и предоставлять льготы. В документе сказано, что поправки позволят «повысить адресность предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также более гибко применять меры поддержки в условиях дестабилизации экономики».

Напомним, сейчас человек, оформивший субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, в случае накопления долгов лишается льгот. Минстрой предлагает в случае уважительной причины делать исключение.

Отметим, что в России только по итогам первого квартала 2022 года задолженность граждан составила рекордные 804 миллиарда рублей. Всего за год сумма выросла на 7,6%. В связи с этим эксперт тематической площадки ОНФ «Жильё и городская среда» Павел Склянчук считает, что, помимо списания долгов, необходимо работать и на опережение. Чтобы таких просрочек не образовывалось, он предлагает в полном объёме субсидировать плату за ЖКУ людям с доходами ниже или равными прожиточному минимуму.