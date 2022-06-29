Кому в России положена повышенная пенсия и что нужно сделать, чтобы её назначили?

Россияне после 80 лет имеют право на прибавку к страховой пенсии по старости за счёт увеличения фиксированной выплаты, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на ПФР. На сколько вырастет общий размер пенсии, кому положена такая надбавка, а кому на неё рассчитывать не стоит, рассказываем в рубрике «Вопрос-ответ».

На сколько в 80 лет увеличивается пенсия и что для этого нужно?

Для перерасчёта никаких заявлений писать не придётся. Повышенную пенсию можно будет получить автоматически, достаточно лишь подождать один месяц после юбилея. За счёт фиксированной выплаты она увеличится на 7220,74 рубля.

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Кому такая надбавка не положена?

На такое увеличение не могут претендовать инвалиды первой группы. Это связано с тем, что для этой категории граждан повышение произошло ещё при установлении пенсии по инвалидности. Надбавка не положена получателям социальных пенсий или пенсий по случаю потери кормильца.

Как ранее сообщал amic.ru, с 1 июня неработающие пенсионеры станут получать чуть больше денег. В стране проведут внеплановую индексацию пенсий на 10%. Позже стало известно, что задним числом на 10% проиндексируют и пенсии военных.