Кому из военнослужащих в России предоставят кредитные каникулы и в каких случаях ипотеку разрешат не платить?

Госдума 28 сентября приняла во втором и третьем чтениях закон, устанавливающий кредитные каникулы для мобилизованных, контрактников и добровольцев. В законную силу он пока ещё не вступил, но ожидается, что это произойдёт в ближайшее время. На этом фоне российские банки начали отказывать в ипотеке мужчинам призывного возраста. Кому конкретно будут положены такие «каникулы», в каких случаях долги спишут полностью и почему банки теперь не хотят давать ипотеку представителям сильного пола, читайте в рубрике «Вопрос-ответ».

Если мужчину, на которого была оформлена ипотека, мобилизовали, её можно будет не платить?

Нет, платить её всё равно придётся. Но в этом случае мобилизованному будет положена отсрочка по ипотеке и кредитам. Чтобы заёмщику её предоставили, потребуется написать заявление. Подать его можно не позднее 31 декабря 2023 года.

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Как же он попадёт в банк, если его мобилизовали?

Личное посещение финансовой организации не требуется. Подать заявление на предоставление кредитных каникул можно по телефону или электронной почте. При этом абсолютно не важно, сколько кредитов на военнослужащем, главное, чтобы они были оформлены до даты его мобилизации.

В случае гибели военнослужащего или получения инвалидности первой группы кредит с него спишут. Также банки не смогут обязать его семью выплачивать эти долги. Ограничений по общей сумме списываемого кредита не предусмотрено.

Может ли банк отказать в каникулах?

Может, но только если выяснится, что человек вводит банк в заблуждение. То есть если человека не мобилизовали или он не участвует в спецоперации, каникулы не предоставят.

В любом случае финансовая организация обязана ответить на обращение в течение 15 дней. Если решение будет положительным, то отсрочка по оплате начнёт действовать с даты обращения. Банк, МФО или другой кредитор направляет заёмщику новый график платежей до завершения кредитных каникул.

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Кому конкретно предоставят кредитные каникулы?

Кредитные каникулы предоставят военнослужащим Минобороны, служащим Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, сотрудникам органов госохраны, военной прокуратуры, СК РФ, участвующим в СВО.

Мобилизованные, контрактники и другие участники СВО будут вправе приостановить исполнение своих обязательств по договору кредита или займа, заключённому до дня их мобилизации, подписания контракта, участия в СВО. Аналогичное право предоставляется и членам их семей, которые заключили договор кредита или займа до такой даты.

Кто будет платить за кредит, если человек погиб или получил инвалидность?

Пока непонятно. Известно только, что это бремя точно не переложат на членов семей военнослужащего. Банки опасаются, что в итоге эти финансовые тяготы лягут на них.

Адвокат КА «Юков и партнёры» Рустам Батыров отметил газете «Известия», что в проекте федерального бюджета на 2023-2025 годы эти статьи расходов не заложены. Нет их и в региональных бюджетах. Пока всё выглядит таким образом, что списание долгов будет происходить за счёт банков.

В связи с этим банки стали отказывать в одобрении ипотеки мужчинам, которые потенциально могут быть мобилизованы. О том, что шансы получить положительное решение для них сейчас маловероятны, изданию сообщили три источника в нескольких крупных кредитных организациях. Также они уточнили, что финансовые организации начали повышать коэффициенты риска и ужесточать скоринг (компьютерная программа, оценивающая платёжеспособность и надёжность заёмщика) по кредитам для мужчин призывного возраста ещё на прошлой неделе.