Краудфандинг: что это, кто может стать участником и как перевести деньги
Рассказываем, что такое краудфандинг, кто может создать проект и собрать на него деньги
Сегодня, 7 июня, отмечается День краудфандинга. Это очень молодой праздник для России. Впервые его отметили 7 июня 2015 года. Что такое краудфандинг, как стать его участником или, наоборот, пожертвовать деньги, а также обзор любопытных проектов читайте в материале Amic.ru.
Зайти на одну из платформ краудфандинга. Самая популярная - planeta.ru. Там размещено множество проектов. Они поделены на категории: искусство, бизнес, анимация, игры, мода, наука, спорт, фотография и так далее. Вы выбираете то, что вам интересно, и читаете описание продукта.
Например, благотворительный проект "Моя Мечта. Мой Эльбрус. Моя Россия". В описании сказано, что уникальность экологического благотворительного проекта-путешествия в том, что ребята от 12 до 17 лет, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации (дети из приёмных семей, дети из многодетных семей и дети группы риска), смогут увидеть красоту самой высокой горы России.
Стоимость участия в проекте одного ребенка — 10 500 рублей. В проекте примут участие 17 человек, необходимо собрать 178 500 рублей. В настоящее время собрано 100 000. Если вы хотите поддержать эту инициативу, то это можно сделать на сайте. Сумма пожертвования может быть любой.
Для того, чтобы собрать деньги на ваш проект, необходимо зайти на платформу краудфандинга и заполнить все необходимые поля редактора проекта, по возможности следуя инструкциям. Проект отправляется на рассмотрение модераторам. С вами связывается ваш личный куратор проекта для оформления соглашения об условиях сотрудничества с "Планетой".
После того, как все детали вашего проекта будут согласованы, проект может быть запущен.
Вы можете открыть проект на "Планете", если:
- вам исполнилось 18 лет;
- у вас есть действующий счет в банке;
- вы или ваша компания отвечаете требованиям, установленным в правилах сервиса.
На сайте сказано, что "проект будет допущен до сбора средств, если цель и условия четко сформулированы и соответствуют правилам нашего сервиса, заданы временные рамки проекта и/или его финансовая цель, а также четко определены вознаграждения участникам проекта и порядок их получения".
Важно, что для создания проекта на платформе необходимо пройти регистрацию.
К сбору средств не допускаются следующие проекты:
- не связанные с творческой или общественно-полезной деятельностью;
- противоречащие морально-этическим нормам общества;
- созданные исключительно "для себя";
- частично или полностью размещенные на аналогичных интернет-ресурсах и сервисах;
- связанные с политической или религиозной деятельностью;
- противоречащие законодательству Российской Федерации;
- не соответствующие целям и задачам сервиса, определенным в Правилах.
Администрация портала имеет право отказать в допуске к сбору средств без объяснения причин отказа. Данное право может быть использовано на любой стадии подготовки проекта.
Какие хотите. На платформе множество проектов.
Например, авторы проекта "Съедобные ложки" предлагают пользоваться столовыми приборами, которыми можно есть и которые можно есть. Ложками можно размешивать суп, есть салаты, кашу и другие блюда. Вкусы разные: от сладких до чесночных или с кавказскими травами. Авторы делают ставку на экологичность продукции, видимо, такие приборы должны прийти на смену одноразовой посуде.
На "Планете" собирают деньги на издание книги "Помните, что всё это было". Книга для подростков, посвященная памяти узников нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау.
Также собирают деньги на участие в фестивале искусств во Франции. "Для участия в фестивале во Франции нам необходимо создать коллекцию из девяти платьев, и это требует серьезного финансирования в размере 300 000 рублей: на покупку тканей, фурнитуры и оплаты сверхурочных мастерам, так как на создание коллекции у нас времени в разы меньше, чем на это требуется", - сказано в описании. Цель проекта - 350 тысяч. Начиная с 8 мая собрано 1251 рубль.
Параллельно с этим идет сбор средств для участия во всероссийских соревнованиях талантливых юных спортсменов, попавших в тяжёлую жизненную ситуацию.
Выбирать, кого поддержать, а кого нет, только вам.