Краудфандинг: что это, кто может стать участником и как перевести деньги

Как поддержать какой-нибудь проект?

Зайти на одну из платформ краудфандинга. Самая популярная - planeta.ru. Там размещено множество проектов. Они поделены на категории: искусство, бизнес, анимация, игры, мода, наука, спорт, фотография и так далее. Вы выбираете то, что вам интересно, и читаете описание продукта.

Например, благотворительный проект "Моя Мечта. Мой Эльбрус. Моя Россия". В описании сказано, что уникальность экологического благотворительного проекта-путешествия в том, что ребята от 12 до 17 лет, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации (дети из приёмных семей, дети из многодетных семей и дети группы риска), смогут увидеть красоту самой высокой горы России.

Стоимость участия в проекте одного ребенка — 10 500 рублей. В проекте примут участие 17 человек, необходимо собрать 178 500 рублей. В настоящее время собрано 100 000. Если вы хотите поддержать эту инициативу, то это можно сделать на сайте. Сумма пожертвования может быть любой.