Кристально чисто. Когда в пригородных поселках Барнаула наладят водопровод

Не понял, что такое концессионное соглашение и как это повлияет на водоотведение?

Концессия – это взаимовыгодное частно-государственное партнерство, при котором государство передает компании право на управление своими объектами (чаще всего ЖКХ) вместе с прибылью, которую они приносят. Взамен же компания за счет собственных средств проводит модернизацию или реконструкцию этих объектов. Соглашение заключается на определенный срок.

То есть в рамках заключенного соглашения администрация Барнаула передает водоканалу право управлять системой водоснабжения и водоотведения в пригородных поселках. Водоканал же обязуется провести модернизацию этой системы и обеспечить жителей поселков чистой водой. В проект компания намерена вложить 50 миллионов рублей.

Кстати, так как работы запланированы масштабные, к тем миллионам, что собирается вложить водоканал, еще 150 миллионов рублей добавит администрация Барнаула в рамках адресной инвестиционной программы.