Кто имеет право на получение древесины в Алтайском крае?

В Минприроды Алтайского края уточнили, что право всех граждан заготавливать древесину для целей отопления, возведения строений и иных собственных нужд прописано в Лесном кодексе РФ (ч. 1 ст. 30).

Кроме того, это право закреплено в краевом законе "О регулировании отдельных лесных отношений на территории Алтайского края" (от 10.09.2007 №87-ЗС). Так, граждане вправе заготавливать древесину для собственных нужд на лесных участках, находящихся в государственной собственности (бесплатно), а также приобретать (платно) древесину у арендаторов лесных участков, которым такие участки переданы в аренду для заготовки древесины.

В первоочередном порядке право на заготовку древесины имеют:

официально признанные нуждающимися в жилых помещениях, имеющие земельный участок,

получившие бюджетные средства на строительство жилого помещения, и не воспользовавшиеся этим правом,

граждане не имеющие жилья, получившие разрешение на строительство.

Вне очереди получить древесину имеют право те, чей дом (и другого жилья у них нет) на участке были уничтожены пожаром, наводнением или другим стихийным бедствием. Но с момента ЧП до обращения прошло не больше года.