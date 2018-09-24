Кто имеет право на получение древесины в Алтайском крае
Рассказываем, как и в каком объеме ее можно получить
Жители Алтайского края имеют право на получение древесины из лесов региона. Сделать это можно как платно, так и бесплатно. Однако есть некоторые условия. О том, как это сделать, пояснили в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии.
В Минприроды Алтайского края уточнили, что право всех граждан заготавливать древесину для целей отопления, возведения строений и иных собственных нужд прописано в Лесном кодексе РФ (ч. 1 ст. 30).
Кроме того, это право закреплено в краевом законе "О регулировании отдельных лесных отношений на территории Алтайского края" (от 10.09.2007 №87-ЗС). Так, граждане вправе заготавливать древесину для собственных нужд на лесных участках, находящихся в государственной собственности (бесплатно), а также приобретать (платно) древесину у арендаторов лесных участков, которым такие участки переданы в аренду для заготовки древесины.
В первоочередном порядке право на заготовку древесины имеют:
- официально признанные нуждающимися в жилых помещениях, имеющие земельный участок,
- получившие бюджетные средства на строительство жилого помещения, и не воспользовавшиеся этим правом,
- граждане не имеющие жилья, получившие разрешение на строительство.
Вне очереди получить древесину имеют право те, чей дом (и другого жилья у них нет) на участке были уничтожены пожаром, наводнением или другим стихийным бедствием. Но с момента ЧП до обращения прошло не больше года.
Что получить древесину, нужно встать на учет, то есть в очередь.
Приобретать древесину нужно будет уже у лесничества с заявлением на заключение договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, либо у арендатора для заключения договора купли-продажи лесоматериала.
Этими вопросами занимаются органы местного самоуправления. Так что обращайтесь в свою городскую/сельскую администрацию. Нужно будет написать заявление о постановке на учет, как гражданина, испытывающего потребность в древесине. Ваш вопрос должны рассмотреть в течение 20 дней.
В Минприроды подчеркнули, что не вправе отказывать в приеме заявления. А вот отказать в постановке на учет - могут, если у вас нет достаточных на то оснований.
При себе надо иметь:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,
- документ, подтверждающий место жительства на территории поселения.
Во время обращения нужно будет написать заявление, где указать ФИО, адрес, паспортные данные, наименование лесничества, в границах которого предполагается осуществить заготовку либо приобретение древесины, требуемый объем древесины, ее качественные показатели и цель заготовки.
Для отопления жилого дома, части жилого дома, иных жилых помещений, имеющих печное отопление, норматив составляет до 8 куб. м древесины лиственных и (или) хвойных пород, в зависимости от их фактического наличия на лесном участке, один раз в календарный год.
Для индивидуального жилищного строительства норматив составляет до 100 куб. м деловой ликвидной сырорастущей древесины хвойных пород, пригодной для строительства. Получить её можно один раз в 25 лет из расчета на одного застройщика на лесных участках, не переданных в аренду в целях использования лесов для заготовки древесины. Либо до 100 куб. м лесоматериалов для выработки пиломатериалов и заготовок из древесины хвойных пород, длиной от 3 до 6,5 м и диаметром от 0,14 м и более, один раз в 25 лет из расчета на одного застройщика на лесных участках, переданных в аренду в целях использования лесов для заготовки древесины.
Для ремонта жилого дома, части жилого дома, иных жилых помещений, ремонта (возведения) хозяйственных построек — до 25 куб. м деловой ликвидной сырорастущей древесины хвойных пород, пригодной для строительства, один раз в 15 лет (независимо от количества жилых помещений и хозяйственных построек) на лесных участках, не переданных в аренду в целях использования лесов для заготовки древесины. Либо до 25 куб. м лесоматериалов для выработки пиломатериалов и заготовок из древесины хвойных пород, длиной от 3 до 6,5 м и диаметром от 0,14 м и более, один раз в 15 лет.