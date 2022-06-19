Кто может получить накопительную пенсию досрочно?

В системе обязательного пенсионного страхования в России есть два вида пенсий: страховая и накопительная. При этом многие не знают, что начать получать выплаты по накопительной части можно ещё до официального выхода на заслуженный отдых. Во сколько лет возникает право на эту выплату и какие условия нужно соблюсти, об этом в рубрике «Вопрос-ответ».

А правда, что я могу начать получать пенсию досрочно?

Да, это так, но только если вы уже достигли определённого возраста и у вас есть пенсионные накопления. У кого они точно есть, так это у граждан, которые родились после 1966 года и трудились официально. За них взносы на накопительную часть пенсии платили работодатели, пока на неё не ввели мораторий в 2014 году.

Те, кто родились в 1966 году и раньше, тоже могут претендовать на выплату. Взносы на накопительную часть пенсии отчислялись компаниями начиная с 2002 года за женщин, которые 1957 г.р. и моложе, и за мужчин 1953 г.р. и моложе. Если вы подходите по этим условиям, значит, право на выплату у вас есть.

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Получить выплату могут и те, кто участвовал в программе госсофинансирования и добровольно отчислял взносы на «старость». Также в накопительную часть пенсии входят средства материнского капитала, если их туда направляли.

А в каком возрасте я могу обратиться за выплатой накопительной части пенсии?

Женщины могут начать получать накопительную часть пенсии в 55 лет, а мужчины — в 60, об этом рассказали агентству «Прайм» в Пенсионном фонде. В ведомстве уточнили, что такая возможность возникла у граждан ещё в 2019 году. То есть пенсионный возраст подняли, а возраст для выплаты пенсионных накоплений — нет.

При этом ранее в ПФР сообщали, чем позже от даты наступления права на выплату человек обратится за её назначением, тем больше будет её размер.

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Как узнать размер накопительной части пенсии?

Такую информацию предоставляют МФЦ и пенсионные фонды. А ещё эти данные можно получить через портал «Госуслуги». Достаточно зайти в раздел «Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР» и скачать документ. Заявку обрабатывают в течение рабочего дня. В ней будет информация и о сумме баллов для страховой пенсии, и сумме накопленных средств на индивидуальном счёте.

Что нужно сделать, чтобы оформить эту выплату?

Нужно подать заявление на выплату средств ваших пенсионных накоплений. Для этого придётся обратиться к страховщику, у которого формировались эти «запасы». Это или ПФР, или негосударственный пенсионный фонд.

Могут ли наследники распоряжаться накопительной частью пенсии?

Да, пенсионные накопления умершего могут быть выплачены наследникам. Чтобы получить эти средства, нужно обратиться с заявлением в пенсионный фонд (государственный или негосударственный), но не позже полугода с даты смерти.

В этом случае все пенсионные накопления наследнику будут выплачены одномоментно.