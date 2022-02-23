Кто может получить выплату беженцам по 10 тысяч рублей и как это сделать?

Кризис на территории донбасских республик с каждым днём становится лишь острее. И местные, и украинцы готовятся к полномасштабному вооружённому конфликту. В связи с этим всё мирное население республик экстренно эвакуируют в Россию. Чтобы переезд из Донбасса был для них комфортнее, Владимир Путин распорядился организовать денежные выплаты.

Рассказываем, кто может рассчитывать на матпомощь.

Что за выплаты ввёл Владимир Путин? Президент распорядился организовать материальную поддержку беженцам, которые активно прибывают в Российскую Федерацию в последние дни. 18 февраля в ДНР и ЛНР объявили всеобщую эвакуацию женщин, детей и стариков. Чтобы жителям донбасских республик было проще адаптироваться к новым условиям проживания, Владимир Путин ввёл для них выплату — 10 тысяч рублей каждому. По данным на 22 февраля, в Россию перебралось уже около 70 тысяч беженцев. Всего в нашей стране рассчитывают принять до 700 тысяч человек. Пока на выплаты беженцам в России выделили порядка 5 млрд рублей. Кто может рассчитывать на 10 тысяч рублей? Выплаты положены всем гражданам, прибывающим из ДНР и ЛНР в Россию после 18 февраля. Что нужно сделать, чтобы получить выплату? Чтобы вам оформили выплату, нужно по приезде в РФ предъявить несколько документов: паспорт (если у вас паспорта ДНР и РФ — оба); если у вас украинский паспорт с пропиской в ДНР, нужно предоставить его копию; если у вас украинский паспорт без прописки в ДНР, то дополнительно потребуется копия адресной справки; копия реквизитов лицевого счёта российского банка. Все консультации, как оформить выплату, можно получить в пункте размещения беженцев после приезда в РФ. Как получить деньги? Деньги придут на карту, по указанному лицевому счёту. Выплата должна поступить в течение 2-3 дней. А если карты нет? Нужно её оформить. Помочь с этим могут в пункте приёма беженцев. Положены ли ребёнку 10 тысяч рублей? Да. Выплаты положены как совершеннолетним, так и несовершеннолетним беженцам. Правда, оформлять выплату на ребёнка должен взрослый. Если детей сопровождает не мама или папа, а, например, бабушка или дедушка, понадобится также доверенность или согласие родителей. Будут ли выплаты беженцам ежемесячными? Нет. Это единоразовая матпомощь. О каких-либо других мерах поддержки пока ничего неизвестно.