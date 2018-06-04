Кто может стать губернатором Алтайского края
Рассказываем про возрастные и другие ограничения
9 сентября 2018 года состоятся досрочные выборы губернатора Алтайского края. Главного кандидата на этот пост мы уже знаем — это назначенный президентом Путиным врио главы региона Виктор Томенко. Скоро имена назовут остальные политические партии. А пока напоминаем, кто именно может выдвинуться на выборы губернатора.
Кандидатам нужно будет предоставить много документов. Но самая любопытная для избирателей информация — наличие судимости (даже снятой и погашенной), а также сведения о доходах и имуществе самого кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
А еще кандидатам придется закрыть все счета и вклады в иностранных банках, если такие имеются.
Не более 40 млн рублей.
Создавать избирательный фонд кандидата можно только за счет собственных средств кандидата, средств партии, добровольных пожертвований юрлиц, добровольных пожертвований физлиц. Каждый пункт, кроме физлиц, не должен превышать 50% от общей суммы фонда. А каждое физлицо не может пожертвовать в фонд более 5% от общего фонда.