Кто может стать губернатором Алтайского края

Какие данные придется обнародовать?

Кандидатам нужно будет предоставить много документов. Но самая любопытная для избирателей информация — наличие судимости (даже снятой и погашенной), а также сведения о доходах и имуществе самого кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

А еще кандидатам придется закрыть все счета и вклады в иностранных банках, если такие имеются.