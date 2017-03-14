Кто оплатит ремонт машины, если она повредилась из-за плохой дороги?
Ямы на дороге – кошмар автомобилиста: мятый кузов, лопнувшая шина и разбитая фара. Кто несет за это ответственность?
Фото: vk.me
Быть внимательным – главное правило для тех, кто за рулем. Машине нанести вред могут как другие участники движения, так и разбитая дорога. Что делать в первом случае – ясно, и вред компенсировать будет страховая компания. Но кто оплатит поломку, если машина провалится в яму или причиной аварии станет отсутствие знака "ремонт", открытый канализационный люк, покрытый льдом участок дороги, знают далеко не все. А ведь это особенно актуально весной, когда оттаяли все колдобины. Что делать, если автомобиль пострадал в результате некачественного дорожного покрытия, разбирался корреспондент информационного портала Amic.ru.
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Если автомобиль попал в яму или дорожный люк, для оформления ДТП необходимо вызвать сотрудников ГИБДД. Они должны обозначить проблемное место на схеме, указать размеры ямы и пометить, что дорожные знаки, предупреждающие о ремонте, или ограждения отсутствовали, если такое было в действительности.
Автовладельцу, в свою очередь, нужно сфотографировать поврежденный автомобиль и неисправный участок дороги хотя бы на камеру мобильного телефона и привлечь двух свидетелей.
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Владелец испорченного авто имеет право потребовать от сотрудников ГИБДД привлечения к ответственности работников дорожной службы, отвечающих именно за этот участок.
Если же сотрудники ГИБДД считают виновником ДТП самого водителя, ему необходимо обратиться в суд для обжалования решения.
В отделении ГИБДД нужно получить справки о происшествии, копии протокола и постановления о привлечении к ответственности виновных. Далее обратиться к эксперту-оценщику и отправить виновнику ДТП, в данном случае это дорожная служба или ее работник, телеграмму о времени и месте проведения экспертизы.
Выяснив сумму ущерба, письменно обратиться в ответственную за случившееся организацию с требованием возместить сумму на ремонт авто добровольно. Если в течение месяца ответ не придет, то копии документов и исковое заявление нужно направить в суд.
Если рассмотрение дела затянулось, то водителю стоит проявить инициативу и обратиться в прокуратуру. В течение 20 дней прокурор должен рассмотреть необходимые материалы и принять решение.
Быстрее получить компенсацию поможет знание закона, где прописан допустимый размер ям и выбоин на дороге, стоит изучать ГОСТ 50597-93 и все дополнения к нему.