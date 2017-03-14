Кто оплатит ремонт машины, если она повредилась из-за плохой дороги?

Что нужно сделать в первую очередь, если автомобиль пострадал из-за дороги?

Если автомобиль попал в яму или дорожный люк, для оформления ДТП необходимо вызвать сотрудников ГИБДД. Они должны обозначить проблемное место на схеме, указать размеры ямы и пометить, что дорожные знаки, предупреждающие о ремонте, или ограждения отсутствовали, если такое было в действительности.

Автовладельцу, в свою очередь, нужно сфотографировать поврежденный автомобиль и неисправный участок дороги хотя бы на камеру мобильного телефона и привлечь двух свидетелей.

Читайте также: Барнаулу в 2017 году на развитие дорожной сети выделят 600 миллионов рублей