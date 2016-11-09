Кто станет президентом США?

Победу на президентских выборах в США, по предварительным данным, одержал республиканец Дональд Трамп.

Новости

Вопрос дня Что известно о новом президенте США Дональде Трампе?

Этому кандидату удалось набрать уже 276 голосов выборщиков при необходимых 270, что фактически обозначает его победу.

Напомним, в США двухуровневая система выборов. Сначала голосуют избиратели. А только через полтора месяца так называемый выборщики - делегаты от каждого штата. Всего их 538, от каждого штата свое количество. Все выборщики от штата (за единичным ислючением) голосуют на общем собрании за кандидата, набравшего наибольше количество голосов избирателей штата. Так что официально итоги выборов пока не подводят. Но эксперты уже посчитали примерный расклад, получив результаты по каждому штату.

В настоящее время подсчет голосов продолжается. По сообщению американских СМИ, его оппонент Хиллари Клинтон признала поражение и поздравила соперника с победой.