Кто такая Матрона Московская и кому помогает?

Сотни жителей и гостей Алтайского края пришли поклониться мощам святой старицы Матроны Московской. Барнаульцы устремились в Покровский кафедральный собор, где две недели будет находиться ковчег с частицей мощей и икона блаженной старицы. Чем известна эта святая блаженная старица и почему почитаема в России, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-Ответ".

Кто такая Матрона Московская?

Слепая девочка Матрона Никонова родилась в 1885 году в селе Себино Епифанского уезда Тульской гyбернии. Девочка появилась на свет в многодетной семье, она была четвертым ребенком. Когда мать узнала, что ребенок не видит и родился физически слабым, она хотела отдать девочку в приют. На следующий день женщина увидела вещий сон: белая птица с человеческим лицом и закрытыми глазами села ей на правую руку. И малышка осталась в семье.

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Вопрос дня Где и когда в Барнауле можно поклониться мощам Матроны Московской?

С самого детства Матрона была нелюдима. Сверстники смеялись над маленькой девочкой с короткими ручками и ножками. Матрона, несмотря на свой детский возраст, часто обращалась к Богу, регулярно посещала службы и часами молилась. Священник, крестивший ее, говорил родителям, что их ребёнок будет свят.

В восемь лет у Матроны открылся дар прозорливости, чудотворения и исцеления. Девочка начала предостерегала людей от опасности, предвидела стихийные бедствия. Люди приходили к ней из окрестных сёл и деревень и из других губерний. Ей привозили тяжелобольных, которых девочка поднимала на ноги. В семнадцать лет у Матроны отказали ноги, но блаженная предвидела это заранее и никогда не жаловалась никому на свои лишения. И только продолжала молиться и исцелять людей.

Еще в детстве ребенок предсказал революцию. А после ее свершения, старшие братья Матроны, вступившие в партию, выгнали младшую сестру из дома. Женщина не отреклась от веры и стала бездомной, она была вынуждена скитаться по своему любимому городу Москве. Многие здесь знали блаженную, старались обогреть и приютить, но из-за преследований милиции она вынуждена была постоянно менять место своего укрытия.

Задолго до начала Великой Отечественной войны, Матрона предсказала это страшное событие. Но сразу заявила, что Москва выстоит, что городу грозят только пожары. В военное время вместе со всеми она молилась об окончании войны, рассказывала близким о судьбах солдат, ушедших на фронт, продолжала исцелять болезни, даже очень тяжелые. Взамен на помощь Господа она просила только одно – верить Ему.

Много лет Матрона принимала и выслушивала всех, кто приходил к ней со своими бедами, душевной и телесной болью. Она утешала и успокаивала больных, давала добрый совет, молилась и благословляла. Её помощь всегда была бескорыстной. Матрона не признавала за собой никакой чудотворной силы: не своими силами, а через молитву; не ради корысти лечила она людей и помогала им. За это её ненавидели "целители" и ворожеи, колдуны и оккультисты. Матрона предупреждала людей от обращений к ним: "помочь — помогут, да только временно, а цену поставят непомерную — душу, Богом сотворённую, бессмертную".

Лишь перед самой смертью матушка Матрона ограничила приём. Но люди всё равно шли, и некоторым она не могла отказать в помощи. Говорят, что свою смерть она предвидела за три дня. Отпевали Матрону в церкви Ризоположения, как она сама велела. 4 мая 1952 года в Неделю жён-мироносиц состоялось погребение блаженной Матроны на Даниловском кладбище.

8 марта 1998 года останки Матроны были обретены и доставлены в московский Данилов монастырь, затем перенесены в храм на территории Покровского монастыря и помещены в специальную гробницу (раку).

2 мая 1999 года блаженная старица Матрона была канонизирована как московская святая. В октябре того же года состоялась общецерковная канонизация.