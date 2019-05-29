Куда уходят деньги: кто и за что должен платить транспортный налог

В России давно обсуждается (на народном уровне) необходимость введения налога на роскошь. В список роскошных объектов собственности смело можно было бы включить некоторые авто. Но пока все мы платим только исходя из мощности двигателя. Впрочем, налог на некоторый транспорт по количеству "лошадей" можно считать "роскошным". Портал Amic.ru подготовил вопрос-ответ по налогу на транспорт. Все об этом и других налогах для физических лиц, о льготах и вычетах читайте в нашем специальном проекте "Все о налогах для физических лиц".

1 Кто обязан платить? Платить обязаны физлица, на которых зарегистрировано транспортное средство.

2 За какие объекты нужно платить: автомобили;

мотоциклы и мотороллеры;

автобусы;

самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу;

самолеты и вертолеты;

теплоходы, яхты, парусные суда, катера, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда);

снегоходы, мотосани.

3 За какие объекты не нужно платить: весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью до 5 лошадиных сил;

легковые автомобили, оборудованные для использования инвалидами;

легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные через органы социальной защиты населения;

промысловые морские и речные суда;

пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда, находящиеся в собственности организаций и ИП, занимающихся пассажирскими и грузовыми перевозками;

тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины, зарегистрированные на сельхозтоваропроизводителей и используемые при c/х работах для производства с/х продукции;

транспортные средства, принадлежащие на праве оперативного управления федеральным органам исполнительной власти и федеральным государственным органам, в которых предусмотрена военная служба;

транспортные средства, находящиеся в розыске в связи с их угоном (кражей);

самолеты и вертолеты санитарной авиации и медицинской службы;

суда, зарегистрированные в Российском международном реестре судов;

морские стационарные и плавучие платформы, морские передвижные буровые установки и буровые суда.