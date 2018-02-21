Лидер проката: о чем фильм "Лед" и почему на него стоит сходить

О чем фильм?

Эта картина о профессиональных спортсменах. Молодую фигуристку Надю считают самородком, невероятно талантливой спортсменкой. С ней работает легендарный тренер, и все пророчат ей великое будущее на льду.

Но происходит трагедия: из-за ошибки партнера девушка получает на льду серьезную травму и попадает в больницу. О спортивной карьере, кажется, можно уже забыть: Наде приходится заново учиться ходить. Однако в этот непростой период в жизни фигуристки появляется хоккеист. В общем, фильм о том, как вера в себя, характер, любовь и "болезнь" спортом дают надежду вернуться на большой лед.