Лидер проката: о чем фильм "Лед" и почему на него стоит сходить

Осторожно, спойлеры: почему стоит посмотреть картину "Лед"?

22 февраля 2018, 06:32

Картину за первые дни проката успели посмотреть порядка двух миллионов зрителей. Кассовые сборы уже составили 560 миллионов рублей. Рассказываем, почему стоит посмотреть "Лед".

1
О чем фильм?

Эта картина о профессиональных спортсменах. Молодую фигуристку Надю считают самородком, невероятно талантливой спортсменкой. С ней работает легендарный тренер, и все пророчат ей великое будущее на льду.

Но происходит трагедия: из-за ошибки партнера девушка получает на льду серьезную травму и попадает в больницу. О спортивной карьере, кажется, можно уже забыть: Наде приходится заново учиться ходить. Однако в этот непростой период в жизни фигуристки появляется хоккеист. В общем, фильм о том, как вера в себя, характер, любовь и "болезнь" спортом дают надежду вернуться на большой лед.

2
Когда фильм вышел на экраны?

Картина вышла на российские экраны 14 февраля. За первые дни проката фильм успели посмотреть порядка двух миллионов зрителей.

Некоторые критики называют картину спортивной мелодрамой и даже российским "Ла-Ла Лендом".

3
Кто снимался в фильме?
В фильме снимались Аглая Тарасова, Александр Петров, Милош Бикович, Мария Аронова и Ксения Раппопорт. Одним из продюсеров ленты выступил Федор Бондарчук.
Фильм

Фильм "Лед" за первые дни проката собрал 560 миллионов рублей

4
Музыка
Музыку написал лидер группы Therr Maitz Антон Беляев. Кавер-версия Беляева песни "Лететь" стала заглавной темой фильма.
5
Интересный факт
Изначально в сценарии не было указано, что события происходят именно в Иркутске и на озере Байкал. Однако зимние фотографии озера сильно впечатлили режиссера Олега Трофима. Так что было принято решение проводить съемки именно здесь. Всего съемочная группа провела в Иркутске около недели, это было в середине марта 2016 года.
Отзывы о картине неоднозначные. Кто-то считает, что фильм "весьма посредственный", другие в восторге от него. Увидеть "Лед" стоит как минимум для того, чтобы составить собственное представление о ленте.
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