Максимально щадяще: как будет проходить устный экзамен по русскому языку для 9 классов

В 2019 году все девятиклассники будут проходить устное собеседование по русскому языку. Успешное прохождение этого устного экзамена станет допуском к ГИА, рассказал министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.

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Всего в ГИА примут участие более 24 тысяч школьников. Заявление на сдачу ГИА нужно подать до 1 марта 2019 года. А заявление на собеседование по русскому языку еще раньше – до 29 января. Сам устный экзамен пройдет 13 февраля, 13 марта и 6 мая, что дает возможность школьникам пересдать его при получении незачета.

По словам Максима Костенко, в конце 2018 года во всех регионах России шла апробация этого экзамена. Его введению предшествовало обсуждение того, что тестовый экзамен по русскому языку не раскрывает способностей школьника к монологическому разговору, чтению, осмыслению и воспроизведению текста. В тестовой апробации принял участие и Алтайский край, и вполне успешно, подчеркнул министр.

На собеседовании ученики должны будут выполнить четыре задания, рассказала журналистам учитель русского языка и литературы школы №59 г. Барнаула Ирина Филиппова.

Чтение текста вслух (это научно-популярные тексты о знаменитых людях России);

Пересказ с привлечением дополнительной информации (школьнику предложат включить в пересказ готовую цитату);

Монологическое высказывание по одной из выбранных тем (это может быть описание фотографии, рассказ о событии или рассуждение по какому-то вопросу, тему ученик выбирает сам, а монолог состоит примерно из 10 предложений);

Диалог с экзаменатором (школьник отвечает на вопросы учителя).

По словам Ирины Филипповой, благодаря апробации устного экзамена, девятиклассники поняли, что это за процедура, и перестали ее бояться, так как "хорошо понимают, что будет на итоговом собеседовании".

В среднем на экзамен отводится 15 минут. Но это не строго регламентированное время. Во время собеседования будут созданы максимально комфортные и щадящие условия для ученика.

"Если ученик будет выполнять задание чуть дольше, никто его останавливать не станет. Если ребенок засмущался, учитель-собеседник может дать ему время успокоиться, задать какие-то наводящие вопросы. Все происходит в очень доброжелательном тоне, никакой жесткости, строгости в этом плане не будет", – пояснила она.

Кроме того, устный экзамен будет проводиться в родном для школьника образовательном учреждении. В момент собеседования в аудитории будет находиться лишь сам ученик, учитель и эксперт. Другие учащиеся экзаменуемого смущать не будут.

Оцениваться ответ ученика будет по множеству критериев. Среди них – темп чтения, речевые ошибки, соблюдение грамматических и орфоэпических норм. По словам Ирины Филипповой, в научно-популярных текстах, которые предлагаются ученику, например, есть числительные, которые при пересказе нужно будет произнести корректно.

Максимальный балл за устное собеседование – 19. Чтобы получить зачет, нужно набрать 10 баллов.