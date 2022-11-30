Мастер по сырным косам и дежурный по уходу за собаками. На какие самые редкие вакансии ищут работников в Алтайском крае?

Мастер по плетению сырных кос, дежурный по уходу за собаками, сборщик ёлочных украшений вошли в список самых редких и необычных вакансий Алтайского края, составленных Зарплата.ру (есть у amic.ru). Какие требования предъявляют к потенциальным сотрудникам и сколько платят таким уникальным работникам, читайте в материале.

Самые необычные вакансии

Мастера по плетению сырных кос, которому предстоит формировать «косички», «спагетти» и другие закусочные сыры, ищут для работы в посёлке Зимари. Трудиться предстоит вахтовым методом 7/7 или 15/15 с 08:00 до 20:00. Сотрудникам предоставляют бесплатное общежитие на территории предприятия и спецодежду, а также обещают обучение. От кандидата обязательно наличие санитарной книжки и желание работать. Зарплата — от 20 тысяч рублей.

Зовут жителей Алтайского края на работу сборщиками ёлочных украшений на турбазу «Катунь». Кандидатам обещают зарплату 25-32 тысячи рублей. В качестве бонусов — дружный творческий коллектив и возможность отметить Новый год с размахом. Претендентов без опыта тоже рассматривают.

Ещё две редкие вакансии связаны с уходом за собаками. Так, в приют «Ласка» требуется дежурный на график 4/2, с 09:00 до 19:00. В обязанности входит ежедневная уборка вольеров, кормление, контроль за здоровьем питомцев. Обязательное требование — железные нервы, физическая выносливость и любовь к собакам. Работодатель предупреждает: животных в приюте очень много и работа предстоит непростая. На этой должности обещают 22-30 тыс. рублей и вкусные обеды. Соискателям предстоит двухдневная стажировка.

Кроме того, рабочий по уходу за собаками требуется на производственное предприятие на зарплату 25-30 тыс. рублей. Предстоит кормить и осматривать животных, живущих на территории организации, менять подстилки и кормушки. Требуется знание техники безопасности. Компания предоставляет официальное оформление по ТК РФ и служебный транспорт.

Самые редкие и прибыльные

Пожалуй, самую большую зарплату предлагают руководителю отдела взыскания в фирму, оказывающую услуги по обращению с отходами. За месяц можно будет заработать минимум 60 тысяч рублей. Но требуется опыт работы не менее трёх лет. В обязанности входит сбор просроченной задолженности в строгом соответствии с установленными временными рамками и существующей политикой компании по работе с должниками.

На зарплату 38-45 тыс. рублей ищут резчика — обвальщика рыбы. На этой должности кандидатам предстоит разделка, потрошение, филетировка, промывка речной и морской рыбы по графику 3/3, с 08:00 до 20:00. Перед началом работы все сотрудники проходят обучение. Помимо заработной платы, обещают предоставить спецодежду, служебный транспорт и скидку на продукцию в размере 5%.

В Мастерскую-музей шоколадного мастерства требуется экскурсовод. От кандидата ждут поставленную, грамотную речь, умение заинтересовать разные аудитории — туристов, детей, семейные группы. Нужно будет не только проводить экскурсии, но и принимать на них заказы, консультировать потенциальных клиентов, а также самостоятельно разрабатывать темы и экскурсионные программы. Условия работы: заработная плата 30-40 тыс. рублей, соцпакет.