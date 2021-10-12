Медотвод от прививки. Кому нельзя вакцинироваться от коронавируса и как оформить справку?
Одними только словами "А у меня медотвод!" вы вряд ли что-то докажете
На Алтай, как и во многие другие регионы страны, пришла четвёртая волна ковида. По словам медиков, заболеваемость в крае с середины сентября снова начала расти, а скорая и поликлиники работают на износ. В крайздраве уверены, что виной всему – недостаточное количество вакцинированных. Вместо запланированных 60% взрослого населения на Алтае пока привили только 40%. Одни резко настроены против прививок, а другие уверены, что им вообще укол противопоказан. Хотя на деле медотвод положен лишь небольшому числу людей, считают врачи. Рассказываем, кому прививки от коронавируса строго противопоказаны и как получить официальный медотвод.
Так, в инструкции к "Спутнику" (медицинское название – "ГамКовидВак") перечислены следующие противопоказания:
- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты;
- тяжёлые аллергические реакции в прошлом;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний;
- тяжёлые осложнения после ввода первого компонента (в этом случае второй компонент не вводится).
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У "ЭпиВакКороны" от новосибирского центра "Вектор" причин не ставить прививку чуть больше:
- гиперчувствительность к компонентам препарата;
- тяжёлые формы аллергических заболеваний;
- иммунодефицит (первичный);
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, а также хронические недуги в стадии обострения;
- новообразования и злокачественные заболевания крови;
- беременность и период грудного вскармливания;
- тяжёлые реакции на введение первого компонента вакцины.
Похожие противопоказания и у "КовиВака", который разработали в московском институте имени Чумакова:
- серьёзная поствакцинальная реакция на любую предыдущую прививку;
- тяжёлые аллергические реакции в анамнезе (анафилактический шок, отёк Квинке, полиморфная экссудативная экзема, известные аллергические реакции на компоненты вакцины);
- беременность и период грудного вскармливания;
- острые лихорадочные состояния, инфекционные и неинфекционные заболевания;
- хронические инфекционные заболевания в стадии обострения.
Если ваше заболевание перечислено во всех инструкциях, прививать вас никто не станет. Но если ваш недуг является противопоказанием только для одной конкретной вакцины, медотвод вам не выдадут. А сделают прививку другим препаратом.
Кстати, все отечественные вакцины запрещено ставить несовершеннолетним. Препарат для подростков появится в ближайшее время, но пока его официально не зарегистрировали.
Важно: само по себе хроническое заболевание постоянного медотвода не даёт. Эти противопоказания считаются "временными": прививку ставить нельзя только в период обострения. Как только наступит ремиссия, вы можете записаться на укол.
Можно, если недуг не в стадии обострения. А многие врачи считают, что даже нужно. Онкологические, сердечно-сосудистые и другие хронические заболевания, наоборот, должны стать причиной для прививки, считает главврач барнаульской горбольницы № 11 Андрей Коломиец. "Хроники" – одна из основных групп риска во время пандемии коронавируса, в которой медики фиксируют самые тяжёлые осложнения.
По словам Коломийца, на самом деле медотвод от ковид-прививок положен совсем небольшому числу людей.
"Медотвод, по сути, могут получить только те, у кого на данный момент острый инфекционный процесс – в определённый период времени им ставить прививку нельзя. Или, например, сразу после тяжёлой операции в ближайший месяц прививаться запрещено. Те, у кого аллергия на белок, белковые препараты – тоже получат справку. Потому что в этих случаях риск вакцинации превышает риск заболевания", – уверен специалист.
Главное для людей, страдающих хроническими заболеваниями, – проконсультироваться перед уколом с лечащим врачом. Тот оценит ваше состояние и решит, можно вам ставить прививку или нужно подождать более подходящего момента.
Уровень антител никакой роли не играет. Об этом уже не раз заявляли как в алтайском, так и в федеральном Минздраве. В методических рекомендациях по вакцинации вообще нет ни слова о количестве антител. Даже если вы сделаете тест и докажете, что уровень иммунитета у вас достаточный, основанием для медотвода это не будет.
В протоколе Минздрава РФ чётко прописан порядок вакцинации. Прививку нужно ставить через шесть месяцев после того, как вы переболели и вакцинировались от ковида. На этом всё.
Нет. Просто кричать о том, что у вас медотвод, недостаточно. Даже если при этом размахивать справкой с официальным диагнозом, всё равно ничего не выйдет.
Медотвод – это отдельный документ, который нужно получить у врача. Поэтому сначала вам следует проконсультироваться у специалиста – либо в поликлинике по месту жительства, либо непосредственно перед вакцинацией.
Доктор осмотрит вас, изучит историю болезни и, если нужно, назначит дополнительные анализы. Уже после этого врач решит, можно вам ставить прививку или нет.
Нет. Медотвод не даёт вам "защиту" от всех прививок. Медики принимают решения исходя из противопоказаний к конкретным вакцинам. Поэтому если медотвод вам выдавали давно, в случае с ковидом он не поможет. Нужно снова проконсультироваться со специалистом и "обновить" список прививок, которые вам ставить нельзя.
Кроме того, некоторые противопоказания – временные. В этом случае медотвод вам выдадут на определённый срок. Например, если у вас обострилось хроническое заболевание, врач назначит лечение, а повторное обследование проведёт через несколько недель. Если улучшение не наступило, медотвод продлят. Если же заболевание перешло в стадию ремиссии, вашу справку аннулируют. Поэтому "спастись" от прививок на всю оставшуюся жизнь одним медотводом не получится.
Подделать, конечно, можно, но вас ждут проблемы с законом. Липовые сертификаты о прививках и медотводы достаточно легко вычислить, заверили в региональном Минздраве. Тогда накажут и вас, и врача, который согласился на медвежью услугу.
Подделку документа могут квалифицировать по ч. 3 ст. 327 УК РФ или по ст. 324 УК РФ. Тому, кто купил поддельный документ, могут назначить штраф до 80 тысяч рублей. Для продавца наказание ещё жестче: лишение свободы до двух лет, арест до шести месяцев, принудительные работы до двух лет.
В общем, подумайте, нужны ли вам такие проблемы из-за одной справки.
Это ваш личный выбор. Заставить вас прививаться никто не может. От себя лишь добавим, что пандемия на Алтае вновь разразилась с новой силой. Только за сутки с 11 по 12 октября в регионе от ковида скончалось 30 человек – это рекорд за всё время. Вакцинация позволяет минимизировать риск тяжёлых последствий. Даже если вы не печётесь о своём собственном здоровье, прививка поможет обезопасить ваших близких.
Другое дело – обязательная вакцинация. Она действует для тех, кто по долгу службы контактируют с большим количеством людей. Человек, который работает на такой должности без прививки, попросту опасен для окружающих в разгар пандемии.