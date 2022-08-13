Медовый Спас 2022. Как отмечают праздник и что нельзя делать в этот день?

Какие приметы нужно соблюдать в Медовый Спас, чтобы стать счастливым

13 августа 2022, 10:38

Медовый Спас, первый из трёх летних Спасов, отмечают христиане 14 августа 2022. На Руси именно с этого дня пчеловоды начинали собирать урожай мёда. А над первой ложкой сладкого лакомства загадывали желание. Но в этот день строго запрещалось ставить на стол продукты животного происхождения. Какие ещё традиции связаны с Медовым Спасом, как его принято отмечать и что нельзя делать — читайте в материале amic.ru.

  1. Медовый Спас. Что это за праздник?

    Когда Медовый Спас в 2022 году, какие у него традиции и почему его считают маковым

    Когда Медовый Спас в 2022 году, какие у него традиции и почему его считают маковым

    Название Медовый Спас празднику дали в народе. И тут совместились сразу два понятия. С одной стороны, слово «спас» созвучно со словом «запасаться» (в данном случае мёдом), а с другой — праздник так нарекли в честь Иисуса Христа, то есть Спасителя.

    Дело в том, что в Константинополе в древние времена в августе стояла невыносимая жара, которая способствовала распространению болезней и эпидемий. И тогда из храма Святой Софии служители стали выносить частичку креста, на котором был распят Иисус, и освящать им воду, чтобы прогнать заразу. То есть спасать людей.

    Так появился праздник, который в народе назвали Спас, а в церковном календаре — Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня.

    Медовым же его прозвали из-за того, что к этому дню соты в ульях уже были наполнены мёдом, и пасечники начинали собирать урожай.

  2. Как отмечают Медовый Спас?

    Ну, конечно, в этот день собирали первый урожай мёда и освящали его в церкви. Так пасечники благодарили Бога за его щедрый дар. Кроме того, считалось, что освящённый мед помогает вылечить все болезни. Часть урожая было принято отдавать священникам. Угощали мёдом в этот день и нищих.

    После освящения во время завтрака вся семья начинала трапезу с этого лакомства. При этом над первой ложкой каждый загадывал желание: считалось, что оно обязательно сбудется.

    В храмах на Медовый Спас проводят богослужения, во время которых поют гимны, посвящённые смыслу распятия Спасителя. Также совершают обряд торжественного выноса креста из алтаря в центр храма.

    В этот праздник нужно было помочь слабым и нуждающимся. Нельзя было отказывать в помощи к тем, кто об этом попросил.

    А ещё на Медовый Спас ходили купаться — в последний раз в уходящее лето. На Руси верили, что если искупаться в этот день, то можно обрести силы и крепкое здоровье. После 14 августа уже не купались, так как считалось, что вода затягивалась ряской, водяной готовился ко сну и мог утопить тех, кто его потревожил.

  3. Что нельзя делать на Медовый Спас?

    14 августа начинается Успенский пост. Поэтому в этот день нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты. Запрещается и алкоголь.

    В праздник нельзя сквернословить, сплетничать, злиться, желать зла и думать о плохом.

    Шуметь и веселиться на Медовый Спас тоже запрещается. С одной стороны, это нельзя из-за поста — все увеселительные мероприятия на этот период прекращались. А с другой — в народе считали, что от криков и шума пчёлы могут покусать пасечника и следующий урожай будет плохим.

    А ещё 14 августа, по народному поверью, нельзя убивать божьих коровок, иначе жди беды и неприятностей.

  4. Приметы Медового Спаса

    Дождь на Медовый Спас — целый год не будет лесных пожаров.

    Наступить в лужу 14 августа — к деньгам.

    Ласточки и стрижи улетают на юг — ночи станут холоднее.

    Если на Медовый Спас укусит муха — будут ссоры в семье.

    Увидите сороку — поклонитесь ей. Иначе ждите беды.

    Упавшее в колодец ведро — предвестник гостей.

  5. Когда будет Яблочный и Ореховый Спасы в 2022 году?

Уже скоро. В 2022 году Яблочный Спас будем отмечать 19 августа, а Ореховый — 29.

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