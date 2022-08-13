Медовый Спас 2022. Как отмечают праздник и что нельзя делать в этот день?

Медовый Спас, первый из трёх летних Спасов, отмечают христиане 14 августа 2022. На Руси именно с этого дня пчеловоды начинали собирать урожай мёда. А над первой ложкой сладкого лакомства загадывали желание. Но в этот день строго запрещалось ставить на стол продукты животного происхождения. Какие ещё традиции связаны с Медовым Спасом, как его принято отмечать и что нельзя делать — читайте в материале amic.ru.

Медовый Спас. Что это за праздник? Новости

Вопрос дня Когда Медовый Спас в 2022 году, какие у него традиции и почему его считают маковым Название Медовый Спас празднику дали в народе. И тут совместились сразу два понятия. С одной стороны, слово «спас» созвучно со словом «запасаться» (в данном случае мёдом), а с другой — праздник так нарекли в честь Иисуса Христа, то есть Спасителя. Дело в том, что в Константинополе в древние времена в августе стояла невыносимая жара, которая способствовала распространению болезней и эпидемий. И тогда из храма Святой Софии служители стали выносить частичку креста, на котором был распят Иисус, и освящать им воду, чтобы прогнать заразу. То есть спасать людей. Так появился праздник, который в народе назвали Спас, а в церковном календаре — Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня. Медовым же его прозвали из-за того, что к этому дню соты в ульях уже были наполнены мёдом, и пасечники начинали собирать урожай.

Как отмечают Медовый Спас? Ну, конечно, в этот день собирали первый урожай мёда и освящали его в церкви. Так пасечники благодарили Бога за его щедрый дар. Кроме того, считалось, что освящённый мед помогает вылечить все болезни. Часть урожая было принято отдавать священникам. Угощали мёдом в этот день и нищих. После освящения во время завтрака вся семья начинала трапезу с этого лакомства. При этом над первой ложкой каждый загадывал желание: считалось, что оно обязательно сбудется. В храмах на Медовый Спас проводят богослужения, во время которых поют гимны, посвящённые смыслу распятия Спасителя. Также совершают обряд торжественного выноса креста из алтаря в центр храма. В этот праздник нужно было помочь слабым и нуждающимся. Нельзя было отказывать в помощи к тем, кто об этом попросил. А ещё на Медовый Спас ходили купаться — в последний раз в уходящее лето. На Руси верили, что если искупаться в этот день, то можно обрести силы и крепкое здоровье. После 14 августа уже не купались, так как считалось, что вода затягивалась ряской, водяной готовился ко сну и мог утопить тех, кто его потревожил.

Что нельзя делать на Медовый Спас? 14 августа начинается Успенский пост. Поэтому в этот день нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты. Запрещается и алкоголь. В праздник нельзя сквернословить, сплетничать, злиться, желать зла и думать о плохом. Шуметь и веселиться на Медовый Спас тоже запрещается. С одной стороны, это нельзя из-за поста — все увеселительные мероприятия на этот период прекращались. А с другой — в народе считали, что от криков и шума пчёлы могут покусать пасечника и следующий урожай будет плохим. А ещё 14 августа, по народному поверью, нельзя убивать божьих коровок, иначе жди беды и неприятностей.

Приметы Медового Спаса Дождь на Медовый Спас — целый год не будет лесных пожаров. Наступить в лужу 14 августа — к деньгам. Ласточки и стрижи улетают на юг — ночи станут холоднее. Если на Медовый Спас укусит муха — будут ссоры в семье. Увидите сороку — поклонитесь ей. Иначе ждите беды. Упавшее в колодец ведро — предвестник гостей.