Мир животных: о чем новый анимационный фильм от Disney "Книга джунглей"?
Скарлетт Йоханссон и Билл Мюррей: кто еще озвучивал персонажей "Книги джунглей" и почему стоит сходить на этот фильм?
Фото: gosmsinfo.ru
Четвертую экранизацию одноименного произведения Киплинга Walt Disney Pictures "Книга джунглей" можно посмотреть на большом экране с 7 апреля. Это будет ремейк ленты 1967 года в виде художественного фильма с элементами компьютерной анимации. Судя по трейлеру, зрителей ждет технически и визуально многообещающая картина: при создании образов говорящих животных были использованы повадки настоящих зверей, которые актерам пришлось копировать с помощью специальной технологии захвата движения. Критики картину оценили весьма положительно. О чем эта киноновинка, кто принимал в ней участие, что известно о режиссере, разбирался корреспондент информационного портала Amic.ru.
Режиссер Джон Фавро, который работал над новой историей о Маугли, ранее выпустил первую и вторую части "Железного человека", был продюсером "Мстителей" и "Эры Альтрона". В качестве актера появлялся в сериалах "Друзья", "Клан сопрано", фильме "Волк с Уолл-стрит" и многих других.