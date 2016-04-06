Мир животных: о чем новый анимационный фильм от Disney "Книга джунглей"?

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Четвертую экранизацию одноименного произведения Киплинга Walt Disney Pictures "Книга джунглей" можно посмотреть на большом экране с 7 апреля. Это будет ремейк ленты 1967 года в виде художественного фильма с элементами компьютерной анимации. Судя по трейлеру, зрителей ждет технически и визуально многообещающая картина: при создании образов говорящих животных были использованы повадки настоящих зверей, которые актерам пришлось копировать с помощью специальной технологии захвата движения. Критики картину оценили весьма положительно. О чем эта киноновинка, кто принимал в ней участие, что известно о режиссере, разбирался корреспондент информационного портала Amic.ru.

1 О чем фильм "Книга джунглей"? Из-за злого тигра Шерхана Маугли покидает волчью стаю и отправляется в захватывающее путешествие. На своем пути он встречается с пантерой Багирой, медведем Балу, питоном Каа и другими обитателями дремучих джунглей.

2 Кто озвучивает фильм? Люди, которые будут смотреть фильм на языке оригинала, услышат голос Скарлетт Йоханссон, она озвучивает Каа, который будет отрицательным персонажем и, согласно первоисточнику, женского пола, а Багира – мужского, пантера заговорит голосом оскароносца Бена Кингсли. Балу оживит Билл Мюррей, а Маугли воплотит юный актер Нил Сетхи. Для российского зрителя роли дублировала Татьяна Шитова.