Мир животных: о чем новый анимационный фильм от Disney "Книга джунглей"?

Скарлетт Йоханссон и Билл Мюррей: кто еще озвучивал персонажей "Книги джунглей" и почему стоит сходить на этот фильм?

6 апреля 2016, 17:39

Фото: gosmsinfo.ru

Четвертую экранизацию одноименного произведения Киплинга Walt Disney Pictures "Книга джунглей" можно посмотреть на большом экране с 7 апреля. Это будет ремейк ленты 1967 года в виде художественного фильма с элементами компьютерной анимации. Судя по трейлеру, зрителей ждет технически и визуально многообещающая картина: при создании образов говорящих животных были использованы повадки настоящих зверей, которые актерам пришлось копировать с помощью специальной технологии захвата движения. Критики картину оценили весьма положительно. О чем эта киноновинка, кто принимал в ней участие, что известно о режиссере, разбирался корреспондент информационного портала Amic.ru.

1
О чем фильм "Книга джунглей"?
Из-за злого тигра Шерхана Маугли покидает волчью стаю и отправляется в захватывающее путешествие. На своем пути он встречается с пантерой Багирой, медведем Балу, питоном Каа и другими обитателями дремучих джунглей.
2
Кто озвучивает фильм?
Люди, которые будут смотреть фильм на языке оригинала, услышат голос Скарлетт Йоханссон, она озвучивает Каа, который будет отрицательным персонажем и, согласно первоисточнику, женского пола, а Багира – мужского, пантера заговорит голосом оскароносца Бена Кингсли. Балу оживит Билл Мюррей, а Маугли воплотит юный актер Нил Сетхи.
Для российского зрителя роли дублировала Татьяна Шитова.
3
Что известно о режиссере "Книги джунглей"?

Режиссер Джон Фавро, который работал над новой историей о Маугли, ранее выпустил первую и вторую части "Железного человека", был продюсером "Мстителей" и "Эры Альтрона". В качестве актера появлялся в сериалах "Друзья", "Клан сопрано", фильме "Волк с Уолл-стрит" и многих других.

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