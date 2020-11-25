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Много льда и света. Как будет выглядеть новогодний городок Барнаула в 2020 году

Этой зимой барнаульцев порадуют новые украшения и иллюминация на главных улицах города

25 ноября 2020, 12:16

До Нового, 2021 года осталось чуть больше месяца. Это значит, что уже скоро все улицы и проспекты Барнаула засияют праздничными огнями, а на площади Сахарова возведут традиционный главный снежный городок. Когда его начнут строить, какие новые украшения для него закупили и как он будет выглядеть – читайте в рубрике amic.ru "Вопрос-ответ".

1
Как будет выглядеть снежный городок в Барнауле зимой 2020?

Ярко и празднично. По уже давней традиции, главный новогодний городок Барнаула возведут на площади Сахарова. Зайти в крепость можно будет через ледяные ворота. Всего построят четыре входа – с каждой стороны площади. Каждый вход будет оформлен в виде башен с подсветкой внутри.

Главным украшением городка, как и всегда, станет 32-метровая искусственная ель. Украсит ее мультиколорная подсветка, которая будет переливаться разными цветами и самостоятельно моделировать графические рисунки.

В центре площади установят снежные фигуры Деда Мороза и его помощницы – Снегурочки. Рядом с ними встанет и скульптура Быка – символа 2021 года. Ее вырубят изо льда.

Кроме Быка территорию городка украсят 14 других ледовых барельефов.

2
А горки-то для детей сделают?
Ну а разве бывает зима без горок? Как сообщили amic.ru в администрации Барнаула, для детей в этом году установят сразу пять горок: четыре маленькие (для малышей) и одну побольше, для ребят постарше. Кроме горок на площади установят еще два ледяных аттракциона. Помимо этого, порадуют детей и светящиеся ледяные скульптуры.
3
А новенькое что-нибудь будет?
Без фейерверка, но с огнями. Где установят новогоднюю елку в Барнауле в 2020 году

Без фейерверка, но с огнями. Где установят новогоднюю елку в Барнауле в 2020 году

Будет. В этом году власти города приобрели новую иллюминацию для новогоднего городка.

Над площадью Сахарова развесят пять новых светодиодных перетяжек, каждая длиной 35 метров. На входе со стороны улицы Молодежной гостей будет встречать новый светодиодный герб Барнаула. В темноте он должен смотреться особенно празднично.

А на опорах освещения в этом году появятся 14 светящихся фигур в виде бокалов.

Кроме того, в 2020 году администрация Барнаула приобрела 130 светодиодных виньеток. Но ими украсят не снежный городок, а фонари на главной улице города – проспекте Ленина. Этими виньетками заменят старые, вышедшие из строя.

И еще один новогодний сюрприз: на пересечении проспекта Ленина с улицей Молодежной появится светодиодный фонтан.
4
Когда начнут строить снежный городок?
Точного числа в администрации Барнаула не назвали, но отметили, что к обустройству новогоднего городка на площади Сахарова планируют приступить в первых числах декабря 2020 года. И в это же время, традиционно, на проспекте Социалистическом перекроют движение для автомобильного транспорта. Так что заранее изучаем пути объезда.
5
А открытие снежного городка когда состоится?
Стало известно, когда и на сколько перекроют площадь Сахарова в Барнауле

Стало известно, когда и на сколько перекроют площадь Сахарова в Барнауле

К сожалению, в этом году торжественного открытия городка не будет. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией из-за COVID-19 в Барнауле в 2020 году власти решили отказаться от массовых праздничных представлений, концертов и новогоднего фейерверка.

Однако жители и гости города смогут самостоятельно посетить снежный городок. Как уточнили в городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, завершить строительные работы там планируют до 24 декабря.

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Сколько простоит новогодний городок на площади Сахарова?
Жители и гости Барнаула смогут посещать снежный городок около трех недель. А вот с 14 января 2021 года рабочие его начнут демонтировать. Вечером 17 января власти планируют открыть движение транспорта по проспекту Социалистическому.
7
А сам город-то украшать к Новому году будут?
Праздник к нам приходит. Новогоднее настроение начинает окутывать Барнаул

Праздник к нам приходит. Новогоднее настроение начинает окутывать Барнаул

Конечно будут. Согласно распоряжению властей, Барнаул должны празднично украсить уже к 14 декабря. В районах города на зданиях разместят яркую иллюминацию, на улицах и перекрестках установят ледовые, снежные, светящиеся композиции. Для украшения Барнаула к Новому году планируют использовать живописные панно, светодиодные сетки, надувные скульптуры и искусственные ели.

В администрации подчеркнули, что особое внимание при украшении города уделят оформлению въездных магистралей, городских площадей, территориям у аэропорта, речного, железнодорожного и автовокзалов. И это правильно: чтобы у каждого, кто приезжает в наш город, поднималось настроение.

Кроме того, в этом году на улицах Барнаула появятся баннеры и плакаты с праздничной тематикой. В мэрии сообщили, что за основу взяли советские новогодние открытки, которые создавал художник-аниматор студии "Союзмультфильм" Владимир Зарубин. Эти эскизы смогут использовать также и предприниматели города, чтобы празднично оформить свои здания и прилегающие к ним территории. 
8
А новогодние представления для детей в этом году будут?
К сожалению, нет. Из-за пандемии в 2020 году решили не проводить новогодние представления для детей во Дворцах и Домах культуры Барнаула. Не будет в этом году и губернаторских елок. Отменили также новогодние утренники в школах и детских садах. Но без новогодних подарков дети не останутся. Вручить их младшеклассникам планируют до 25 декабря.
9
Ну а елку настоящую в Барнауле можно будет купить?
Когда откроются елочные базары в Барнауле и сколько будут стоить елки на Новый год

Когда откроются елочные базары в Барнауле и сколько будут стоить елки на Новый год

Конечно. Примерно с 15 декабря в Барнауле откроются елочные базары, где горожане смогут купить настоящую пихту, ель или сосну. По данным комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, в 2020 году в городе планируют разместить 85 торговых точек. В Барнауле для продажи заготовили более 20 тысяч хвойных красавиц. Купить елку этой зимой можно будет от 700 рублей и выше.
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